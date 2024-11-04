〈房產〉今年前8月全台預售屋總銷金額達1.75兆 已超越2023全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 11:25

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2024 年預售房市在台灣經濟發展穩健、企業投資熱絡、以及低利環境的持續表現相當亮眼。雖然自今年 8 月起出現銀行不動產放款比重創新高，各大銀行緊縮房貸銀根，加上台灣央行 8 月祭出「不動產減降令」，讓預售市場買氣明顯降溫，但是今年預售市場前 8 個月的表現，已經逼近 2023 年全年的數據，顯示今年預售市況相當暢旺。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2024 年第四季的預售市況，在銀行緊縮銀根和央行信用管制的影響下永慶房屋研展中心副理，有望進一步冷卻。未來銀行房貸緊縮現象是否持續，以及是否會有新一波的房市管制措施，將左右預售市場表現，值得持續觀察。

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台灣內政部實價登錄數據顯示，2024 年 1-8 月的預售住宅交易件數達到 100,220 件，對比去年同期的 61,962 件，增幅高達 61.7%。在總銷金額上，2024 年前 8 個月全台預售住宅總銷高達 1.75 兆元，較 2023 年同期的 9514 億元，成長幅度高達 84.2%。

如與 2023 年全年數據進行比較，2024 年前 8 個月的交易件數，已經達到 2023 年全年的 97.6%，差距不到 2,500 件。2024 年前 8 個月的預售總銷金額高達 1.75 兆元，更已經超越 2023 年全年的 1.6 兆元。推估 2024 年預售市場的交易件數和總銷金額，都有望攀上近 4 年的新高紀錄。

陳金萍分析，2024 年在台灣整體經濟景氣蓬勃、低利率持續的大環境下，帶動預售市場表現火熱。2024 年 1 到 7 月，除 2 月碰上農曆年假外，其餘月份月月交易破萬件。總銷金額表現一樣亮眼，除 1、2 月外，今年 3-7 月總銷金額月月衝破 2000 億元，2024 上半年的預售市場火熱程度可見一斑。

但也是在如此激情的市況下，使得房貸逼近滿水位，各大銀行紛紛緊縮房貸，不僅貸款成數轉趨保守，房貸利率也隨之攀升。央行更在 8 月祭出「不動產減降令」，限制市場資金。也因此，2024 年 8 月的預售市場在銀行緊縮房貸、以及央行「不動產減降令」的影響下，全台成交件數 8597 件，月減 32.6%；總銷金額 1503.5 億元，較 7 月下滑 33.7%。

陳金萍表示，2024 年暢旺的預售市況，也吸引了房市投機客進場炒作，造成房價不正常的飆漲。央行為了避免房市過熱導致泡沫危機、對抗市場投機炒作現象，因此在 9 月宣布「第七波選擇性信用管制」措施，緊縮市場資金、去槓桿化，扭轉民眾對於房價上漲的預期心理，9 月以後的預售市場可能持續降溫。