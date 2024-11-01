〈房產〉房貸緊縮+信用管制衝擊 六都房市交易連三降 Q4恐難有表現

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-01 17:54

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六大都會區今 (1) 日公布 2024 年 10 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 9,643 棟，月減 12.8%，年減 6.6%，今年前 10 月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 22 萬 9,742 棟，年增 21.4%，但增幅持續收斂中。

在銀行業者表示房貸緊縮的狀況恐持續至明年上半年，明年下半年才有可能緩解，直接衝擊市場交易量，2024 年第四季恐「旺季不旺」。

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年 7 月後建物買賣移轉棟數有 14 個月的年增率都是正成長，其中高達 11 個月年增幅度都超過 10%，反映市場一方面交易熱絡，一方面則是受到交屋潮移轉帶動；不過受到央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制措施影響，8 月後房市買氣轉淡，連續性的年增趨勢已經改變，加上去年下半年基期逐漸慢慢拉高，要觀察房市是否出現連續性單月移轉棟數年減表現。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，10 月的建物買賣移轉棟數反映的是 9 月至 10 月初的市況，進一步觀察六都交易市況，台北市月減 0.2%，新北市月減 23.0%，桃園市月減 5.2%，台中市量縮 18.4%，台南市唯一量增的縣市，較 9 月小幅成長 3.9%，高雄市則月減 15.1%。

陳金萍指出，國內銀行房貸緊縮狀況仍未改善，銀行以排撥方式分散撥款時程，房貸排隊等候時間拉長，加上央行第七波房市管控措施衝擊，民眾購屋態度轉趨保守觀望，雙重影響下，交易量表現持續低迷。

與 9 月相比，陳金萍表示，台南市交易量增，主要受惠於東區與善化區有新屋交屋挹注，東區月增 387 棟，而善化區也較 9 月增加逾百棟，讓台南市交易不減反增。新北市則是月減幅度最大的都會區，除了貸款緊縮影響外，主要是板橋區 9 月有大量交屋潮挹注，單月達 1,103 棟，10 月則少了新屋交屋而月減 686 棟，中和區、三重區、新莊區與土城區均減少逾百棟，讓新北市明顯量縮。

另與去年同期相比，2024 年 10 月六都建物買賣移轉棟數年減 6.6%，其中，六都表現增減互見，台北市年減 0.2%，新北市年減 26.8%，桃園市年增 6.7%，台中市年增 10.4%，台南市年減 15.5%，高雄則是年增 0.5%。

陳金萍表示，進一步觀察今年 1-10 月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 229,742 棟，與去年同期相比年增 21.4%，增幅持續收斂。其中，台北市年增 16.3%，新北市年增 13.9%，桃園市年增 24.5%，台中市年增 21.9%，台南市年增 23.2%，高雄市年增 32.4%，六都累計前 10 月交易量年增幅已連三月下滑。