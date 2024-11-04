海悅獲新莊合作建案開始交屋等挹注 10月收達26.95億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 17:02
海悅 (2348-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，2024 年 10 月海悅營收 26.95 億元，其中代銷收入 5.73 億元，年增率 3.64％，營建收入則因公司移轉新店寶元段部分持分予新美齊 (2442-TW) 認列 16.52 億元，與「新莊海悅花園」10 月完工交屋貢獻下，營建收入 21.22 億元。
海悅 2024 年 10 月營收爲 26.95 億元，月增 3.25 倍，年增 3.87 倍，2024 年 1-10 月營收 85.32 億元，年增 1.05 倍。
在台灣央行新的房市選擇性信用管制政策下，全台房市回歸市場交易機制，於買賣雙方對於房價取得新平衡的價格共識下，較易推動不動產交易節奏，海悅 10 月代銷建案維持順，繳出 10 月代銷收入 5.73 億元，較去年同期成長 3.64％，加上營建收入 21.22 億元，單月合併營收 26.95 億元，累計前 10 月合併營收 85.32 億元，年增率 105.02％。
海悅因應未來業務拓展，與策略聯盟夥伴進行土地開發合作，將公司取得新北市新店區寶元段土地及建物之部分持分，以 16.52 億元轉讓予新美齊，並於 10 月挹注營建收入，為開展與策略聯盟長期合作的共好關係，該案並無處分利益；加上 10 月如期啟動總銷金額約 15 億元的「新莊海悅花園」完工交屋作業挹注營建收入所致。
海悅預計 11 月中上旬召開董事會通過 2024 年第三季財務報告，第四季將於轉讓新店寶元段部份持分與「新莊海悅花園」啟動完工交屋挹注，營業現金流水位充盈無虞，加上順銷建案貢獻代銷收入，海悅全年業績表現維持穩健。
展望 2025 年，海悅營建與轉投資收益項目陸續推動，「擎天森林」建案預計於明年第一季進入完工交屋作業，加上新北「A3 光點」、台中「南悅豐映」、「達麗冶翠」與高雄「達麗未來市」等 4 大建案將依完工交屋為營建收入添柴火，以及轉投資收益項目認列，海悅多元業務陸續開花結果。
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