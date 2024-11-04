海悅獲新莊合作建案開始交屋等挹注 10月收達26.95億元

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在台灣央行新的房市選擇性信用管制政策下，全台房市回歸市場交易機制，於買賣雙方對於房價取得新平衡的價格共識下，較易推動不動產交易節奏，海悅 10 月代銷建案維持順，繳出 10 月代銷收入 5.73 億元，較去年同期成長 3.64％，加上營建收入 21.22 億元，單月合併營收 26.95 億元，累計前 10 月合併營收 85.32 億元，年增率 105.02％。

海悅因應未來業務拓展，與策略聯盟夥伴進行土地開發合作，將公司取得新北市新店區寶元段土地及建物之部分持分，以 16.52 億元轉讓予新美齊，並於 10 月挹注營建收入，為開展與策略聯盟長期合作的共好關係，該案並無處分利益；加上 10 月如期啟動總銷金額約 15 億元的「新莊海悅花園」完工交屋作業挹注營建收入所致。