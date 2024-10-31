〈房產〉房仲估10月房市交易量年減逾2成起跳 恐較6月高點腰斬

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-31 16:49

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房市買氣連四降，10 月交易量較 9 月量縮，房仲業者估 10 月全台房市交易量年減逾 2 成起跳，中信房屋總經理張世宗指出， 第七波選擇性信用管制持續發酵，銀行房貸水位依然緊繃，再加上月初山陀兒颱風干擾民眾外出看屋計劃，種種因素共同導致 10 月成交量出現顯著下滑。預計最快要等到明年房貸塞車問題有所改善後，房市才有望回溫。

據永慶房產集團統計，9 月相比，全台門市交易量月減 7%，台北月減 13%，新北減少 2%，桃園月減 11%，新竹縣市量縮 4%，台中略減 3%，台南與高雄分別月減 5% 與 13%，若以 10 月交易量與 6 月高點相比已腰斬。

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而在與 2023 年；年 10 月同期相比，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，全台房市交易量年減 32%，台北年減 38%，新北量縮 37%，桃園年減 33%，新竹縣市減少 35%，台中年減 36%，台南與高雄則分別年減 11% 與 33%。

陳金萍表示，8 月銀行房貸緊縮影響，民眾因擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，房市買氣瞬間凍結，較 7 月大減逾二成，加上 9 月央行祭出第七波選擇性信用管制，將不動產貸款資源優先提供給無房的真首購，房市交易持續降溫。雖然，央行為了避免錯殺無辜，於 10 月 9 日補充協處措施，將繼承者與換屋非豪宅可排除在信用管制範圍，此外，若是已簽購屋合約、即將申貸，符合繼承、換屋條件的也不受限制。

整體而言，銀行房貸滿水位的狀況未解，民眾仍須面臨貸款利率拉高、成數降低的情形，須額外籌措資金補足頭期款缺口，對整體買氣衝擊仍大。

中信房屋統計內部成交件數，10 月全台交易量相較於上月減少約 17.8%，較去年同期減少約 21.1%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減 12.5%、年減 25.5%；新北市月減 19.8%、年減 17.2%；桃園市月減 25.4%、年減 22.6%；台中市月減 15.3%、年減 21.4%；台南市月減 15.8%、年減 22%；高雄市月減 15.1%、年減 13.3%。

中信房屋總經理張世宗指出， 第七波選擇性信用管制持續發酵，銀行房貸水位依然緊繃，再加上月初山陀兒颱風干擾民眾外出看屋計劃，種種因素共同導致 10 月份的成交量出現顯著下滑。目前房市正處於多空對峙的局面，市場交易逐漸回歸到剛需基本面，雖然帶看量有所減少，但出門看屋的民眾多為自住需求者，且具備一定的資金實力。惟受到大環境的影響，現階段的買方變得更加謹慎，決策速度明顯放緩，追價意願降低，交易週期也因此拉長，交易量自然隨之下滑。

張世宗並指出，在房貸排隊潮尚未緩解的前提下，房市的交易量恐將繼續走低，特別是一些新案供給量較大、投資氛圍較重的新興重劃區，更將首當其衝，而且若此趨勢持續，房價不排除出現下跌的可能性。預計最快要等到明年房貸塞車問題有所改善後，房市才有望回溫。

住商機構統計，9 月全台交易量月減 6.1%，比起去年同期減少 31.2%，區域表現遠不如去年同期。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，9 月 19 日央行理監事會後的選擇性信用管制，成屋交易雪上加霜，雖有零星個案降價求售，但買盤因貸款受限制，以及期待賣方價格修正心態下，第一線狀況艱辛。目前許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，第四季交易很難表現。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2024 年 10 月價量變化，六都和新竹縣市，唯桃園交易量增 5.3%，其餘各都皆量縮，又以高雄減幅最大，達 27.1%，整體交易量月減 12.8%，年減 22.6%。