〈房產〉雙北透天住宅推案量低 年年推案都呈現個位數

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-01 11:19

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大面積基地、總價門檻較高的透天新建案，在雙北市已成稀有產品，市調機構統計，今 (2024) 年迄今只推出 3 案，再以近 6 年資料觀察，每年推案數都在個位數，去年與 2019 年稍多來到 8 案，2021 年則為 6 案，而今年即將接下來進場透天案仍屬零星，建商對這類產品興致相當淡薄。

近 6 年來雙北市共計 32 案新推透天厝，只有一案位於台北市，坐落內湖區碧湖公園周邊別墅區，其餘都在新北市，要在寸土寸金的台北市推透天案，顯然不具效益。而新北市則以林口區、新店區各有 9 筆與 8 筆的透天案為多，大都分布在新店區的華城特區，與林口區康橋國際學校一帶，皆為區域知名的透天別墅聚落。

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住展發言人陳炳辰指出，建商自知市場買氣有限，戶數少則可減輕壓力，雙北市這類產品案體規劃都不大，近年指標案以 2021 年於新北市淡水區推出的「天水一墅」為亮點，總銷達 50 億元，戶數則有 116 戶，另有 2020 年在新北市新店區登場的「清崧華城」，總銷有 45 億元，戶數是 60 戶，其餘多為 10 億元以下小案。

又在這 6 年推出的新案仍有 11 案還在銷售中，即便扣除今年新推案，依然有 1/3 的案子賣不完，還有個案銷售率低於 5 成，也可見改案名、換代銷等隱含言外之意狀況，由於透天案所屬高總價物件，不乏賣破億元，銷售上無法求快，加上再有市中心的豪宅大樓為競品，若地段位置、規劃、知名度不夠強勢，無疑拉長等待有緣人的時間，買氣與建商興案意願都難見熱度。

當然要是透天案能在總價上讓利，買氣也會有所反映，比方說新北市三峽區「青鳥之森」，量體來到 16 億元，一共 66 戶，因總價帶多在 2000 多萬元，相對親民遂傳佳績。