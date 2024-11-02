〈熱門股〉揚博切入先進封裝製程報捷 周漲7%創收盤新高

揚博手中握有多項專利新設備產品，同時在半導體量測、3D 蝕刻設備及針對玻璃載板生產應用設備也完成開發；而其中 ECO 熱回收系統及 Ampoc PURE 純化系統這二項專利設計，對因應全球暖化節能的趨勢。