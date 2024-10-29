日本擬11月11日重選首相 專家：石破茂的命運有三種劇本

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-29 14:08

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日本政府計畫於 11 月 11 日召開「特別國會」，同日將舉行「首相指名選舉」，由於執政聯盟在這次大選未取得過半席次，首相石破茂能否成功連任備受關注。政治專家預計，這次首相寶座之爭，將有三種劇本。

日本憲法規定，因眾議院解散而舉行的大選，選後 30 天內必須召開特別國會，進行首相指名選舉，換言之，這次的「截止日」是 11 月 26 日。回顧近年情況，一般在選舉後大約 10 日就會召開特別國會。

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日本媒體分析，從目前形勢來看，石破茂手中的選項不多，在特別國會上不外乎出現 3 種局面。

第一，石破茂為確保自己能續任首相，將予最大在野黨立憲民主黨展開政治談判，並最終成功說服加入執政聯盟，形成「大聯合政府」。

由於立憲民主黨在核能、消費稅等政策上已與自民黨分歧不大，同時也支持在外交、安保政策方面維持連貫性，因此並非不可能。

第二，石破茂在形勢比人強下主動落台，讓自民黨另一人出戰選首相，以提高自民黨保住執政黨地位的安全系數。

若真如此，在 9 月自民黨總裁選舉中落選的高市早苗將是熱門人選之一，問題在於，支持高市早苗的議員不少已在這次選舉中落馬，她能否在首相提名選舉中擊敗其他政黨對手，還是個大問號。

第三，石破茂硬拚其他政黨候選人，此人估計是立憲民主黨黨魁野田佳彥，二人將進入第二輪決勝負之戰。

石破茂在選後記者會上表示，誠摯接受選舉結果，將繼續進行政治改革，做好 2024 財年的補充預算及 2025 財年預算，間接表達了繼續執政的意願。