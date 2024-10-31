日本與越南合辦半導體創新暨人力資源研討會 持續加大在全球晶片戰爭中戰略布局

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-31 09:47

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日本在全球半導體產業格局重塑的關鍵時刻正積極佈局，力圖在中美緊張關係中抓住發展機遇，並在人才培訓與養成方面積極投入，以重振半導體產業。日本在 1980 年代末期一度佔據全球半導體銷售額的 51，但到 2021 年降至 7%。

《 Vietnam Plus》報導，日本與越南周二 (29 日) 在福岡舉行半導體產業創新與人力資源發展研討會，這是越日半導體領域合作的重要里程碑。為期兩天的活動由越南駐福岡總領事館、九州大學高等研究院和日本人力資源發展與就業組織 (HuReDee) 共同舉辦，共有 150 名代表現場參加，另外 200 名代表以線上形式參加。

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越南駐福岡總領事武志梅強調越日兩國半導體合作的重要性，指出創新是推動越南半導體產業強勁發展、提升國際競爭力的關鍵因素。日本合作夥伴也高度評價越南在半導體產業的潛力，並稱越南是日本未來振興和發展半導體的重要合作夥伴。

九州大學常務副校長谷本淳博士表示，日本目前正加速這一領域的研發，半導體產業的重要性和策略性日益增強。

九州經濟產業局長星野光明則指出，在日本勞動力嚴重短缺的情況下，越南勞動力對日本整體經濟發展中發揮至關重要的作用。日本正在半導體業實施重大投資計畫，尤其是在九州，希望與越南合作建立供應鏈並在未來發展半導體產業。

市場預估，今年全球半導體產業銷售額將達 5880 億美元，未來十年產業規模有望成長 2.3 倍。在此背景下，日本政府已撥款 2 兆日元支持國內晶片產業，並為未來十年產業擴張奠定基礎。

根據研調機構 Gartner 預測，在 AI 需求推動下，今年全球晶圓市場規模將成長 18.8% 至 6298 億美元，日本在這一成長扮演著重要角色。日本正透過投資和政策支援，推動自家半導體產業重回輝煌時期，以期在全球晶片市場中佔據有利地位。