進軍日本！iPASS一卡通掃PayPay 最高享50%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 21:13

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iPASS 一卡通今 (29) 日宣布攜手 TBCASoft 美商鏈通科技，推出跨境行動支付服務，即日起旅日用戶只需使用一卡通 iPASS MONEY APP 上的「掃碼支付」讀取日本商家的 PayPay QR Code 立牌，或向店員出示 APP 日本版的 PayPay 付款碼，即可輕鬆完成跨境支付交易，享受前所未有的便利性，最高享有 50% 回饋。

為慶祝 iPASS MONEY 跨境支付服務正式上線，即日起至 2025 年 1 月 31 日，用戶在日本使用 一卡通 iPASS MONEY APP 於 PayPay 店家完成付款，可享三重優惠，最高達 50% 回饋，活動期間在日本 PayPay 合作商家消費可享一卡通綠點 18.5% 回饋 (綠點 1 點價值新台幣 1 元，每人最高回饋 300 點)。

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此外，連結聯邦銀行、新光 OU 帳戶及台中銀行等用戶，還可加碼獲得最高 30% 回饋金。活動期間於日本之消費交易皆免除 1.5% 交易手續費，讓旅客盡享跨境消費的便利與超值回饋。

iPASS 一卡通表示，此次跨境支付服務，iPASS MONEY 透過 HIVEX 與日本的 PayPay 系統無縫連結，用戶只需將一卡通 iPASS MONEY APP 切換至日本版，即可開啟「付款碼」、「掃碼支付」或使用「無人自助式付款」完成付款 。透過在支援 PayPay 的商家完成付款，無論是購物、餐飲還是交通購票，旅日遊客都能享受輕鬆便捷的跨境支付體驗。

iPASS 一卡通成立十年以來，以永續發展作為四大場景成長之核心，並聚焦國內外 ESG 議題。隨著國際旅遊需求激增，iPASS 一卡通也特別關注永續旅遊的理念。擁有 650 萬廣大用戶的 iPASS MONEY，本次攜手 HIVEX ，倡導跨境綠色旅行，並呼籲大眾在享受旅遊的同時，共同關注環境保護議題，實踐綠色生活。

TBCASoft 商務發展總經理陳思維表示，HIVEX® 跨境支付平台致力於串聯全球行動支付系統，為跨境旅客打造更便捷、安全的支付體驗。相比於信用卡和現金交易，使用 HIVEX 進行交易不會產生額外的碳足跡，環保且高效。源自矽谷技術，HIVEX 在台設立了營運總部，展望未來能綠化全球的跨境交易，推動全新國際金融生態圈的形成。