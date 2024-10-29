〈房產〉房價狂飆下豪宅坪數吹瘦身風 這兩區5年交易都減少逾60坪

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 11:10

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根據市調機構統計，近 5 年全台七都高價住宅交易坪數，發現縮水幅度最大的前 10 名行政區中，光台北市一地就囊括過半，但以縮水程度來看，面積縮小最多的竟落在新竹縣竹北市，其次爲台中西屯區，5 年來單位交易坪數縮小都超過 60 坪，顯示隨著房價狂飆，豪宅瘦身潮已成趨勢。

591 房屋交易網分析，高價住宅交易坪數縮水，關鍵當然與單價飆升有關，尤其過往可能是百坪左右的產品，價格才會跨過高價住宅門檻，如今只需一半不到的坪數就有可能達標，這也形成近年高價住宅大吹瘦身風的主因之一。

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對比 2019 年，豪宅坪數又以新竹和台中縮水最明顯，一舉奪得榜上前 4 名，其中新竹竹北豪宅消風最多，5 年前可以買到 160 坪，今年只剩不到 100 坪，整整減少 67 坪，減幅同樣超過 60 坪的還有台中西屯，今年只剩 80 坪，主因在於兩地近年房價高漲，然而豪宅線仍維持 4 千萬，導致不少換屋型產品意外成為豪宅，造成高價住宅交易坪數明顯下滑。

值得一提的是，西屯豪宅過去集中在七期重劃區，近年則有水湳經貿園區加入戰局，在大量建商插旗推案下，帶動該區今年高價住宅交易量有近 500 筆，是今年全台豪宅交易最熱絡的區域。第三、四名為台中南屯與新竹東區，兩區同樣受到 3-4 房換屋產品容易突破 4 千萬門檻影響，造成豪宅交易坪數對比 5 年前縮減超過 30 坪，只是由於兩區高價住宅交易仍以中古屋市場占大宗，因此整體坪數變化不像竹北與西屯劇烈。

北市大安與北投區，高價住宅對比 5 年前減少約 30 坪，大安區因部分預售案規劃 1-2 房輕豪宅，今年高價住宅交易坪數僅 70 坪，榜上最小，不過成交量達百件，也顯示地段優越的小豪宅依舊能讓高資產族願意買單。而北投豪宅近年有北士科重劃區增加生力軍，不過由於新建案空間規劃都在百坪內，整體成交坪數反而變小。第七名高雄鼓山，豪宅 5 年內減少 28 坪，然而該區房價因相對其他區域親民，能買到的高價住宅坪數也最大，達 120 坪，其中預售豪宅案「御皇苑」，7 字頭成交不僅改寫該區房價天花板，同時登高雄豪宅王。