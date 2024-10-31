翁朝棟卸任鋼鐵公會理事長 呼籲政府不能只重科技、輕傳產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-31 13:39

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鋼鐵公會昨 (30) 日召開會員大會，也是翁朝棟卸任理事長前最後一次主持，他不忘替鋼鐵業發聲，呼籲政府不能只「重科技、輕傳產」；至於碳費議題，翁朝棟直言最終的費率「不滿意但可接受」。

翁朝棟表示，國內用鋼產業的年產值高達 7 兆元，就業人員約 110 萬人，但半導體業 30 萬人，製造業是國力象徵，台灣要多元發展，不管是經濟安全、國家安全或社會安全，才能有保障，政府不能偏重半導體，獎勵都給高科技產業，資源也要多支持製造業。

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碳費議題方面，翁朝棟指出，鋼鐵、水泥、石化等公會都有透過工總反映，呼籲政府正視問題，為了台灣經濟需均衡發展，不是只聽環團聲音，台灣應該要跟競爭對手日本、韓國、德國相比，而不是一直跟沒有製造業的新加坡比，希望循序漸進與國際接軌。

翁朝棟強調，碳中和挑戰是不可迴避任責任，碳費只是手段，必須做好節能減碳，日本 10 年內投入 20 兆日元針對氫能冶金、CCUS 碳捕捉再利用技術發展，韓國投入 1500 億韓元、德國 26 億美元開發節能減碳。反觀台灣獎勵都給科技產業。