〈房產〉不動產貸款逾放比續刷新低 建築貸款逾放比僅0.02%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-28 13:12

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近年政府打炒房，數度祭出信用管制與升息，但不動產放款金額續創新高，違約率則持續下探，據金管會最新統計，今年 9 月建商的建築貸款融資餘額逾 3.8 兆元，消費者購屋貸款餘額也超過 10.8 兆元，雙創歷史新高，逾放比則續創歷史新低，9 月建築貸款逾放餘額僅 8.6 億元，逾放比 0.02% 為史上最低。

而購屋貸款逾放餘額 67.5 億元雖較上月略增，但逾放比率仍為 0.06% 的歷史低點，顯示不論是建商還是一般消費者，現階段的貸款負擔能力都還不錯，使貸款違約狀況來到史上低檔。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「逾放比」是指貸款列入催收或其他逾期放款的金額比率，可反映申貸戶繳款的不穩定程度，自從 2020 年底央行信用管制重出江湖以來，政府端出實價登錄 2.0、房地合一 2.0、平均地權條例修正、囤房稅 2.0 等政策為房市降溫，加上期間央行六度升息，整體融資成本提高，因此外界原預期市場轉淡後，墊腳購屋的貸款族恐湧現一波斷頭潮；但從逾放比愈來愈低的結果來看，今年 9 月建築貸款逾放比，較 2022 年 3 月央行首度升息時的 0.06% 更低，購屋貸款逾放比 0.06%，更是遠低於 2007-2008 年金融海嘯時期的 1.5-1.62%，顯示房地產放款的體質趨向健康發展。

張旭嵐指出，建築貸款與購屋貸款的逾放比創新低，主要有三大原因。第一，「利率水準仍低」央行雖六度升息，但整體利率在歷史上依然是相對低水位，尚在可負擔範疇。同時，「市場買氣穩健」建商多採預售，2024 年前三季市況銷路旺營收好，少有無法還款的情況，因此建商無急售倒貨的壓力；而今年房市買氣佳，若房貸戶遇上資金瓶頸，仍有機會順利出售，且股市走俏，房貸戶周轉資源多，也降低繳不出房貸的可能性。

第三，「行庫精篩客戶」央行信用管制實施後，銀行不論對建商還是對一般消費者的放款，都趨向保守，嚴選負擔能力佳的優質客戶，降低貸款違約風險。