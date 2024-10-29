〈房產〉永義房屋破紀錄 3年狂開250店 業績大增137%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 15:05

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永慶房產集團旗下加盟品牌永義房屋，2021 年開放加盟至今屆滿 3 年，全台店數突破 250 店，以平均 4.3 天就開出一店的速度，迅速攻佔全台。除了展店速度驚豔同業，績效表現也勢如破竹，近一年來以 44% 的聯賣率，推升總銷金額達到逾 1,340 億元，大幅成長超過 270%，聯賣業績亦高達 19 億元、年增近 160%，無疑是對永慶房產集團「最強創業平台」的實力證明。

永慶房產集團加盟事業處劉炳耀董事長分析，永義房屋在疫情中推出，歷經平均地權條例、央行升息、選擇性信用管制等多重政策壓力，仍能保持穩健的成長速度擴張，關鍵在於永慶集團 30 多年來深厚的品牌基礎，堅持「先誠實再成交」的專業服務，贏得廣大消費者的信賴與指名，永義房屋承襲「誠實房仲」的優良形象，並與永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產共享逾 15 萬筆物件案源，在市場上極具競爭優勢，進而能持續擴大版圖、不斷繳出亮眼成績。

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挾帶「人機合體」的科技優勢，永義房屋成立 3 年多來，累積成交件數已逾 1.2 萬件。永慶加盟總部不斷優化科技工具，打造出結合個人績效管理、開發銷售、商耕、教育訓練、店務管理等多項功能的《i 智慧 Pro》系統，有助加盟店東與人員提高工作效率、衝高業績；「聯賣平台」則讓經紀人服務範圍延伸到全台，不論是幫屋主售屋或替買方找房子，都能有全台上千家加盟友店的支援，讓消費者有更多選擇，大幅提升交易效率，創造多贏局面。

在眾多優勢的助攻下，近一年來永義房屋的業績持續攀升，不但總銷金額寫下新高，總業績也直逼 43 億元、年增 137%，單店平均業績更提高到近 2,700 萬元，成長超過 4 成。更厲害的是，今年尚未結束，已經有 4 間店業績突破 1 億元，並誕生 27 位千萬業績經紀人，還有 3 位經紀人業績突破 2,000 萬元，充分展現永義房屋的強大競爭力。

日前永義房屋在台中舉辦突破 250 店慶祝會，近 600 人齊聚同慶。(圖：永慶提供)

目前中部 (台中、彰化、南投、雲林) 已有 62 家永義房屋加盟店，是展店最快速的地區。10 月 25 日永義房屋中區經管會舉辦第三季榮團會，除了表揚傑出的加盟店和經紀人，也共同慶祝永義房屋突破 250 店里程碑。

永義房屋中區經管會創會會長王薏勝於致詞時表示，2023 年我們中區經管會成立，在「永義房屋」這個品牌發展的過程中，扮演了重要的角色。為了讓更多人認識永義房屋，我們透過不同行銷方式、投入公益活動，提高永義的能見度；同時，中區的永義夥伴們也為消費者提供優質的購售屋服務，逐步建立口碑，在競爭激烈的市場上佔有一席之地。永義房屋能在 3 年內快速擴張，是因為所有夥伴的努力，才有今天的成就，這份榮耀是屬於大家的。