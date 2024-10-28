〈房產〉鎖定雙北地區總價千萬元內買房 這區有機會還能買到3房住宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-28 12:44

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雙北地區以千萬元預算並不是夢裹才有，房仲業者根據實價登錄資料，統計台北市、新北市近一年房屋總價 1000 萬元以下交易量前五名的行政區，並分析該區域中公寓及大樓的交易情形。台北市中山區精華地段套房 1000 萬元內可入主；淡水區則有機會千萬內買到 3 房大樓住宅。

總價千萬元入主台北市住宅有機會，台北市中山區、萬華區、北投區、文山區和士林區，仍有總價 1000 萬元以內的住宅交易紀錄。出乎意料的是地段精華的中山區 1000 萬元以內大樓交易相當熱絡，平均總價 800 萬元內就能入主。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區位於台北市精華地段，無論交通、生活機能都相當優異。由於土地稀缺昂貴，該區的小坪數電梯大樓較為普遍，平均坪數約為 10 坪左右，也讓住宅總價相對較低，減輕購屋負擔，受到許多年輕單身族、小資族群歡迎。

如以坪數大小觀察，台北市北投區 1000 萬元以內的大樓和公寓，擁有相對較大的住宅坪數。陳金萍表示，由於北投區距離台北市中心稍遠，且屋齡普遍落在 30-40 年，房價也顯得相對親民。在總價千萬元內的預算下，可以在該區找到比北市其他區域更為寬敞的公寓和大樓，多為坪數約 20 坪左右的 2-3 房住宅，適合希望在北市內擁有更大居住空間的購屋族群。

在新北市，總價 1000 萬元以內在淡水區還有機會買到 3 房的大樓住宅。陳金萍分析，淡水區距離台北核心區較遠，房價相對親民，每坪均價約在 2 字頭。若願意以時間換取空間，在總價千萬以內可以購得將近 30 坪的大樓，有望規劃成 3 房住宅；且大樓屋齡也相對年輕，平均不到 20 年，以雙北來看算是相當經濟實惠，成為許多小家庭的熱門購屋首選。