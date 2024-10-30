中火二期環評通過！台電：減煤增氣 新機組完工即淘汰燃煤

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台電表示，環評通過後台電將加速完成各項施工前準備工作，許多許可證照仍需要各級政府的支持，「早一日動工，早一日完工。早一日增氣，早一日減煤」。推動中火二期新建燃氣機組計畫，除了可滿足中部地區持續成長的用電需求，更可進一步深化中火減煤力道。



台電也說明，中火二期計畫規劃興建 4 部燃氣複循環機組。未來既有的 10 部燃煤機組，最終會有 4 部除役拆除，6 部轉為緊急備用國安機組。保留緊備機組，是為了「多一部備用，多一分保障」，而台電也會用最嚴謹的態度運用緊急備用電力設施，會按照最嚴謹的程序做好必要的機組測試，測試前也會依程序通報地方主管機關，並在法定每年 720 小時以內完成所有工作，確保可國安與災害發生時之用電需求。



台電進一步說明，今日環評會議中，出席民眾及環評委員都提到儲槽安全議題。台電知道，儲槽安全也是在地鄉親最關切的議題。台電也相當在乎儲槽的安全性，台電將引進世界最先進、最安全、最嚴謹的技術，並以最高的施工品質，以實際作為化解各界的疑慮。