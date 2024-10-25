9月營業氣候全面跌 製造業連4跌創10個月低點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-25 10:25

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 9 月營業氣候測驗點調查，製造業、服務業與和建業均下滑，其中，製造業較上月下滑 1.73 點至 94.82 點，為連 4 跌，也是 10 個月來低點，服務業較上月下滑 4.77 點至 91.43 點，為連 3 跌。

台經院說明，全球市場需求動能疲弱，加上受到低價進口鋼品和海外化學品產能開出，影響傳統產業 9 月出口和生產表現，令製造業廠商對當月景氣看法轉差。

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不過，隨著主要國家貨幣政策由緊轉鬆，有助激勵海外需求，令製造業廠商對未來半年景氣看法較上月轉好。

其中，製造業廠商認為當 (9) 月景氣為「好」比率為 16.7%，月減 2.6 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 36.9%，月增 4.9 個百分點。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法中，看好者月增 7.9 個百分點至 28.2%，看壞比率增加 6.2 個百分點至 28.8%。