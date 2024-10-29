〈財報〉英國石油Q3獲利年減3成 創近4年來新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-29 20:31

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英國石油 (BP) 周二 (29 日) 公布第三季財報，拉開全球大型石油公司財報季序幕。由於受到煉油利潤率下滑和國際油價疲軟，英國石油第三季淨利年減三成，寫下四年來新低，不過仍優於華爾街分析師預期。

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根據財報，英國石油第三季淨利年減 31% 至 23 億美元，不過高於華爾街分析師普遍預期的 21 億美元。

市場認為，全球煉油商的獲利能力降至多年低點，這對新冠疫情後回報率飆升的產業來說是一個急劇逆轉，突顯出當前石油需求放緩的程度。

不過這家能源巨擘將股息維持在每股 0.08 美元，而且承諾再從股東手中回購價值 17.5 億美元的股票，與今年下半年回購價值 35 億美元的股票計畫一致。

值得注意的是，英國石油的淨債務再第三季增加 17 億美元，達到 242.7 億美元，創下 2022 年初以來新高，其債務與市值的比例，及槓桿比例，從一年前的 20.3% 升至 23.3%。

雖然這有助於該公司維持目前的股票回購計畫，但其曾表示明年 2 月可能會改變回購水準，屆時會評估策略和財測以便調整。

英國石油執行長奧金克洛斯 (Murray Auchincloss) 周二受訪時說：「回購規模是可以改變的，會根據業績和價格環境上下波動。(本次業績) 表現雖然不錯，但沒辦法控制價格環境。」

有分析指出，除原油價格下跌的影響，英國石油獲利也受到成品油利潤率下降的影響。該公司表示，預估第四季銷量將保持在低點。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的分析師 Will Hares 表示：「在經濟前景疲軟、淨債務上升和煉油行業極度疲軟的背景下，我們預估英國石油明年 2 月份的資本市場日將審查包括目前 2025 年 70 億美元回購的指引。」

此外，英國石油重申往綠色能源轉型的計畫，同時專注於從其傳統化石燃料業務中提取更大的價值。