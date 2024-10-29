〈ITF旅展〉長榮航重啟直飛桃園-青森 深入布局日本版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-29 18:27

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長榮航 (2618-TW) 今 (29) 日宣布，桃園 - 青森航班再度啟航，提供每周 3 班的飛航服務，成為長榮航直飛日本的第 10 大航點，展現全面布局日本旅遊和商務版圖的企圖心。

長榮航說明，自 1995 年開始以包機方式經營青森航線，並於 2019 年 7 月 17 日改為每周 2 班的定期航班，旺季時最多增為每周 5 班，深受旅客好評，儘管 2020 年因疫情衝擊暫停飛航，但雙方合作並未間斷，疫情期間還共同舉辦青森類出國主題航班以及青森零距離特展。

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而自 2022 年起，青森縣廳每年參加長榮航城市觀光馬拉松，希望藉由長榮便利的直飛航班，讓兩地的觀光產業和商務往來更加蓬勃發展。

青森縣是日本本州最北部的城縣，擁有眾多自然風光和人文觀光資源，為吸引親子客群，長榮航也與各大旅行社共同推出「元氣日本 PAK」團體行程，直飛青森全程入住星野飯店只要 74900 元起。