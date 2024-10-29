〈ITF旅展〉華航線上旅展75折起 抽商務艙機票搶客

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-29 17:49

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年度旅遊盛事「2024 ITF 台北國際旅展」將於 11 月 1 日起登場，華航 (2610-TW) 今 (29) 日指出，已開始進行 ITF 線上旅展活動，全航線提供最低 75 折起的超值優惠，消費者更有機會抽中全球商務艙機票。

華航說明，為滿足旅客的需求，華航 ITF 線上旅展已開跑，提供 75 折起的優惠回饋旅客，11 月底期間限定復飛的關島只要 6713 元起 (以下均為未稅價格)，臨近的香港僅 2645 元起、馬尼拉 3667 元起、沖繩、新加坡最低不到 6000 元、還有直飛帛琉每周 4 班只要 7760 元起。

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另外，華航針對消費者喜愛的熱門航點進一步再加碼，東京最低 9209 元起、北海道最低 14000 元起。

長程線方面，美國航線洛杉磯、舊金山票價分別為 18419 元起、17115 元，歐洲線倫敦、法蘭克福只要 21717 元起、24047 元起即可成行。

紐澳線則推薦奧克蘭 19858 元、布里斯本 15893 元起。