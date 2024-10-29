綠色授信近1.6兆 金管會：不能只是沾邊 2028年納金檢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 20:40

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台灣邁向 2050 年淨零碳排，金管會今 (29) 日發布「綠色及轉型金融行動方案」，以 5 大核心策略、6 大推動面向，合計 30 項具體措施，金管會綜規處處長胡則華表示，將強化國銀綠色授信檢核機制，把大家的水平拉齊後，就會納入內稽內控，「不能只是沾一點邊就算綠色授信」，預計 2028 年開始列入金檢範圍。

根據統計，截至今年 9 月底止，我國銀行業綠色授信總金額達 1 兆 5917 億元，永續績效連結授信達 1 兆 3582 億元。

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胡則華說明，現在很多銀行業都有承作綠色授信，依據「金融機構授信資料報送作業要點」規定，其認定標準主要是參考國際組織，定義上不是這麼明確，有些很寬鬆、有些比較嚴謹，因此，希望聯徵中心把定義訂得更清楚一些，以確保投入的資金能精準支持綠色與轉型企業。

胡則華表示，將會明定綠色授信、永續績效連結貸款、社會責任授信的認定原則，並提出問答集、辦理教育訓練，預計 2025 年 12 月 31 日前納入銀行內部控制制度及內部稽核範圍，並於 2028 年起列入檢查範圍。

國際上有觀點認為「綠色金融」主要僅支持「綠色」、「永續」的企業或專案，對於尚未達到綠色、永續標準的企業則應限縮資金的提供，以促使企業減碳及改善。然而，這些尚未達到綠色、永續的企業，其產業雖是溫室氣體排放的主要來源，卻也是全球經濟的重要支柱，更應協助其淨零轉型，例如水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力業等。

(金管會綜規處提供)

金管會參酌國際推動作法，以及蒐集各相關部會、金融機構、周邊單位、非營利組織及學界先進所提建議，推出「綠色及轉型金融行動方案」，期能導引民間資金支持永續相關基礎建設、低碳技術之研發、強化 ESG 及新興風險的因應機制等，並提升永續意識及能力建構、發揮金融影響力及提升國際能見度。

在支持國家基礎建設、社會支援計畫或再生能源產業方面，將由中央及地方政府、機關 (構) 發行相關債券或證券化商品，同時推動各級政府基礎 / 公共建設等不動產證券化商品或 REIT，此外，國發會正在研議提高國家融資保證成數，現行上限為 6 成，可望再往上提高。

金管會亦配合環境部推動綠色金融創新基金，可望導入保險業資金，投入再生能源、前瞻基礎建設等支持性的經濟活動，預計 2025 年 12 月 31 日以前完成。

關於普及永續金融證照及人才，胡則華說明，將鼓勵永續專責人員與其他從業人員取得證照，根據統計，自今年 4/14 以來，已經舉辦兩次測驗，共計 2749 人通過基礎證照。