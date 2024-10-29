綠色授信近1.6兆 金管會：不能只是沾邊 2028年納金檢
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 20:40
台灣邁向 2050 年淨零碳排，金管會今 (29) 日發布「綠色及轉型金融行動方案」，以 5 大核心策略、6 大推動面向，合計 30 項具體措施，金管會綜規處處長胡則華表示，將強化國銀綠色授信檢核機制，把大家的水平拉齊後，就會納入內稽內控，「不能只是沾一點邊就算綠色授信」，預計 2028 年開始列入金檢範圍。
根據統計，截至今年 9 月底止，我國銀行業綠色授信總金額達 1 兆 5917 億元，永續績效連結授信達 1 兆 3582 億元。
胡則華說明，現在很多銀行業都有承作綠色授信，依據「金融機構授信資料報送作業要點」規定，其認定標準主要是參考國際組織，定義上不是這麼明確，有些很寬鬆、有些比較嚴謹，因此，希望聯徵中心把定義訂得更清楚一些，以確保投入的資金能精準支持綠色與轉型企業。
胡則華表示，將會明定綠色授信、永續績效連結貸款、社會責任授信的認定原則，並提出問答集、辦理教育訓練，預計 2025 年 12 月 31 日前納入銀行內部控制制度及內部稽核範圍，並於 2028 年起列入檢查範圍。
國際上有觀點認為「綠色金融」主要僅支持「綠色」、「永續」的企業或專案，對於尚未達到綠色、永續標準的企業則應限縮資金的提供，以促使企業減碳及改善。然而，這些尚未達到綠色、永續的企業，其產業雖是溫室氣體排放的主要來源，卻也是全球經濟的重要支柱，更應協助其淨零轉型，例如水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力業等。
金管會參酌國際推動作法，以及蒐集各相關部會、金融機構、周邊單位、非營利組織及學界先進所提建議，推出「綠色及轉型金融行動方案」，期能導引民間資金支持永續相關基礎建設、低碳技術之研發、強化 ESG 及新興風險的因應機制等，並提升永續意識及能力建構、發揮金融影響力及提升國際能見度。
在支持國家基礎建設、社會支援計畫或再生能源產業方面，將由中央及地方政府、機關 (構) 發行相關債券或證券化商品，同時推動各級政府基礎 / 公共建設等不動產證券化商品或 REIT，此外，國發會正在研議提高國家融資保證成數，現行上限為 6 成，可望再往上提高。
金管會亦配合環境部推動綠色金融創新基金，可望導入保險業資金，投入再生能源、前瞻基礎建設等支持性的經濟活動，預計 2025 年 12 月 31 日以前完成。
關於普及永續金融證照及人才，胡則華說明，將鼓勵永續專責人員與其他從業人員取得證照，根據統計，自今年 4/14 以來，已經舉辦兩次測驗，共計 2749 人通過基礎證照。
胡則華強調，未來會持續精進永續金融證照進階證照的專業程度，此外，也會開放永續金融證照基礎課程或其他研訓單位課程採數位學習方式推動。研訓單位包括金研院、證基會、保發中心，會設計開發不同主題的 ESG 課程。
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