〈金融業徵才〉去年員工薪資中位數130萬！彰銀高薪攬才120位 11/4前報名
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-29 16:02
彰化銀行 (2801-TW）因應金融數位化及企業永續發展之趨勢，招募一般行員 (法務法遵催收組及數據分析組)、經驗行員 (含身心障礙組)、環境工程專員、機電維護專員、建築電機工程專員及客服人員，共計釋出 120 個名額，報名期間自即日起至 113 年 11 月 4 日止。
彰銀致力打造友善包容的幸福職場，提供員工優質學習環境及完整的升遷路徑，並提供員工持股信託、生育補助等多項具競爭力的福利措施與豐富的國內外訓練資源。已連續 10 年入選「臺灣高薪 100 指數」，且連續 8 年入選「臺灣就業 99 指數」成分股。
彰化銀行擁有百年歷史根基、穩健及前瞻的經營策略，近年來持續推動公司治理及永續發展，耕耘有成，獲列道瓊世界指數成分股，表現卓越，並連續三年獲利成長 20%，依證交所公布資料顯示，112 年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」中，彰化銀行員工薪資中位數高達 130 萬元。
彰化銀行表示，歡迎主動積極、具高度服務熱忱及追求自我成長挑戰的求職者，一同加入彰化銀行的行列。詳細報名資訊請參閱彰化銀行 (https://www.chb.com.tw) 及財團法人台灣金融研訓院網站相關甄試簡章。
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