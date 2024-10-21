長榮航砸百億美元買空巴33架客機 將成緊密策略夥伴

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-21 15:23

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長榮航 (2618-TW) 和空中巴士今 (21) 日共同舉辦「攜手永續飛航」活動，除了慶祝長榮航未來共將斥資百億美元導入 18 架 A350-1000 廣體客機和 15 架 A321neo 窄體客機，並共同見證雙方在未來永續合作上的倡議，朝向 2050 年淨零碳排目標邁進。

長榮航總經理孫嘉明表示，配合公司營運發展，需要這個機型，雙方也將緊密合作建立策略夥伴關係，共同推展永續航空燃油的使用，並探索並實施更多的創新技術和營運優化方案。

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空中巴士民用飛機業務首席執行官 Christian Scherer 表示，這份訂單將空中巴士與長榮航的夥伴關係提升至全新層次，在高運量洲際航線市場中，A350-1000 是最佳選擇，可提供最佳乘客舒適度，並超越任何現在或研發中同級飛機的環保表現，為引進永續航空燃油預作準備。

空中巴士和長榮航簽訂雙方永續合作協議的基礎下，未來 2 年將深入探索和研擬各種情境下長榮航最佳的脫碳路徑，並為採用永續航空燃油做足準備。

為邁向淨零碳排，長榮航空去年底決定斥資百億美元，訂購 33 架最新一代空中巴士飛機，是國內航空業史上最大訂單，新機較舊款機型可減少高達 25% 的燃油消耗和二氧化碳排放量，進一步增加營運效益、帶給旅客更舒適的搭機體驗。