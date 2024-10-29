〈ITF旅展〉雄獅線上旅展業績暴增7成 春節出遊占比達4成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-29 11:14

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全年最大規模旅遊盛事 ITF 台北國際旅展將於 11 月 1 日至 4 日於南港展覽館登場，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 指出， 今年線上旅展開跑至今，進單人次和營業額較去年同期均成長超過 70%，觀察到農曆新年假期出發的訂單占整體單量達 40%，顯示春節 9 天連假出遊需求強勁。

雄獅表示，目前線上旅展營業額年增幅已超過 70%，尤其春節假期總訂單數約占 40%，因此，隨著實體旅展將開跑，將提供更多消年假、寒假春節、連假等國內外精選行程，樂觀預期旅展現場 4 天進單量，將較去年成長超過 20%。

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雄獅也宣布，與日本良品計畫和台灣無印良品三方攜手合作，即將推出日本深度體驗式旅遊，行程規劃秉持雄獅永續旅遊三個理念「Stay longer、Move slowly、Engage more」，以及良品計畫「對社會土地有所貢獻」的概念，進行日本在地活動，並入住老屋改造後的民宿，預計 11 月下旬正式對外公開詳細行程。

雄獅在此次的旅展中提出各種促銷方案，包括日本環球影城門票買 1 送 1、韓國 4 日免萬元、泰國雙城 6 日 17,999 元起、國旅最高折 3,300 元，以及長線最高折萬元等。

在致力經營國內外鐵道觀光下，雄獅海外鐵道行程也獨家規劃搭乘 JR 九州 36+3 列車，指定日期入住 5 星之宿指宿白水館，每人 69,900 元起。

而雄獅更推出市場唯一中美四國 14 日多國行程，造訪百年咖啡莊園、馬雅遺跡，以及貝里斯藍洞小飛機等多項海陸空體驗，每人 394,900 元起。