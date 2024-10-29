郭智輝允諾：黃仁勳要的100億度綠電可以給 立委譏是「天方夜譚」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-29 18:15

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行政院長卓榮泰今（29 日）率相關部會首長赴立法院院會報告「能源配比及電價政策」並備質詢，立委張啟楷指黃仁勳到台灣的條件是要 100 億度的綠電時，經濟部長郭智輝秒回覆「可以給他」。張啟楷表示，郭智輝不該亂「允諾」，並指簡單的數學運算即知，未來 2 年內要增加 10% 綠電是天方夜譚，卓榮泰緩頰說，這是幾何題，不是數學題。

立委王鴻薇於質詢表示，台達電董事長鄭崇華對媒體表示，「如果台灣要發展 AI，必須用核電不可，錯誤的政策就應該認錯。」並引述當年行政院長郝伯曾講「朝令如果有錯，夕改何妨」。

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王鴻薇出示資料顯示：在 2021 年 7 月核二廠一號機退役之前，包含工業用電及民生用電，都沒有漲價，即便實施「非核家園」，但在核二廠的一號機除役之後，電價便撐不住了。短短的幾年之內，台電 4 度調漲工業用電，總共調幅高達 66%。

王鴻薇表示，很明顯，當核電廠逐漸除役之後，台電的發電成本節節升高，所以必須要調高電價，但早在今年三、四月的國際能源價格，就已回復到俄烏戰爭之前，為什麼還要漲價？是因為台電的發電成本上升，而這些皆源自錯誤的能源政策，改過就好了，正如和碩董事長童子賢所言，現在的「核綠」可以共生，不用等到核電生出來。

立委張啟楷質詢指出，現在有許多國際大廠對台灣有信心，最可能就是輝達 (NVDA-US)，但黃仁勳說：「我願意回台灣，可是第一個我要 100 億度的綠電」，他詢問何時可以給對方？未料郭智輝直接打包票：「我們可以給他」，張啟楷一臉驚訝：「部長你保證，何時要給他 100 億度的綠電？」

郭智輝滿口答應，「當然，他開了條件，我們就可以做」。

張啟楷表示，對方一來就要 100 億度綠電，台灣綠電發展如此之久，也不過有 200 億度的電，且這些綠電都已經被台積電買走了。他請郭智輝先把事情弄清楚，不要亂允諾。

郭智輝回答，「他不會現在就要 100 億度綠電，因為我們都有跟世界大廠在互動，我們都瞭解什麼時候需要多少電，但電不是開關開起來就有了，這是要創電」，而綠電包括風力、太陽能光電、地熱、氫能轉換等。

張啓楷表示，「部長你很有創意，但要謹言慎行，你很有創意，不過不切實際」，黃仁勳一開口就要走 100 億度的電，如何能立刻允諾？

郭智輝回覆，「以前不是我做部長，所以你不能拿來比，只要他來，他要求，我就可以給他。」

卓榮泰接口答覆，台灣現在的綠電比例，佔 16% 左右，預計到 2030 年要成長到 30%，亦即要加倍的成長。而不是現在就認為一定做不到，還好現在有如此之多的綠電，否則世界大廠要來，連基本條件都達不到。