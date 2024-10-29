核電缺口怎解？卓榮泰：2030前新燃氣廠+多元綠能足供AI半導體用電

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-29 13:54

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針對核三廠二號機將除役造成的用電缺口，及企業大老喊話「錯誤政策應該認修改」之議，行政院長卓榮泰今（29）日上午表示，依照核管法核三一號及二號必須停役，政府目前努力發展多元綠能，依估算在 2030 年以前，新蓋出來的新燃氣電廠，加上風電、光電、水力、地熱等，足夠供應台灣面臨半導體、AI 高量的使用電量。

卓榮泰今日上午前往立法院提出「能源配比及電價政策」專案報告專案報告並備質詢，於會前接受媒體聯訪。

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由於明年 5 月核三廠二號機就要除役，而台達電創辦人鄭崇華喊話，台灣非用核電不可，並舉新加坡政府為例，提到錯誤的政策應該馬上認錯修改。

對此卓榮泰表示，依照《核管法》，台電必須在 5 年之前提出延役的相關措施，核三廠的一號機已經停役，在明年的 5 月，二號機也必須停下來，這個是依照核管法規定，必須 5 年前就提出延役措施，這一點，目前無法突破法律規定。

卓榮泰強調，政府目前努力方向，就是發展多元的綠能，像最近核三廠二號機在大修期間，風力、光電都發揮相當大的替代功能。其餘在水力、地熱其他各方面，也在極力開發，用多餘的綠能來彌平現在各界需要。