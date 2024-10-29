缺水電致晶片業外移？郭智輝：支持台電建廠就是支持護國神山

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-29 13:24

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立法院院會上午邀行政院長卓榮泰進行「能源配比及電價政策」專案報告並備質詢，經濟部長郭智輝列席，會前接受媒體聯訪。

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媒體詢問郭智輝，關於台達電董事長鄭崇華說，台灣非核電不可，否則未來會影響到 AI 在台灣的發展，請他表示看法。

郭智輝表示，應該不會影響，AI 資料中心來台灣投資，也是政府現在努力的方向，雖然 AI 耗電較多，會盡其所能的把這個命題一併考慮，對於鄭崇華的發言他予以尊重。

之前美國總統候選人川普曾放話說台灣搶走美國晶片產業，在選前最後幾天又再度強調，也有學者呼籲政府應該要跟川普團隊來溝通。

郭智輝指出，美國國際友人的這個看法，他都表尊重，但美國對台灣的關係是長期且非常穩定的發展，他認為美國參選兩黨都對台灣抱持同樣的態度，關於美國候選人在選舉前的這個發言，都可以尊重。

針對 AIT 處長谷立言日前指出，台灣的晶片產業外移，是因為台灣沒有充足的綠電跟水源，郭智輝表達看法。

郭智輝表示，台灣跟美國之間是互補的，對此已有深入的討論。到 2030 年為止，台灣的用電若按照計畫來進行，供電是充足的，綠電也是一樣。如果大家都支持，特別是半導體用電會比較多，半導體也是綠電，對於谷立言大使這麼講，相信大家也應該清楚。