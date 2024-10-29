摩根大通：美股未來10年仍主導全球股市 AI是關鍵動能
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-29 16:50
摩根大通最新圖表預測，美股未來 10 年將繼續主導全球股市，背後最大的推動力就是人工智慧。
市值規模而言，美股現在已經在全球股市中佔據絕對主導地位，而摩根大通 28 日發布的《2025 年長期資本市場假設》中預估，這種情況將持續至至少 2037 年。
摩根大通預測，直到 2037 年，美股企業在全球股票的佔有率，將從目前的 64% 降至 60%，但仍遠遠跑贏其他市場。
儘管小摩預計中國股市的市值將在未來十年增長，並成為全球第二大股市，但相較於美股市值而言，仍有較大差距。
報告稱，美股市占率將持續領先，歸因為兩大原因：大型科技企業收入增加和利潤率提高。
首先是在人工智慧浪潮下，眾多科技公司將大舉支出購買晶片，為輝達 (NVDA-US) 等晶片公司帶來巨額收入成長；同時，人工智慧浪潮將帶來龐大的電力需求，為公用事業和能源產業的公司帶來收入成長動力。
其次，隨著人工智慧提高企業效率，消除最簡單的工作，最終降低企業成本，美國企業的利潤率應該會普遍被提振。
儘管人工智慧對於企業成長的效益並不僅限於美國企業，但美國作為全球人工智慧浪潮的領導者，確實能從中獲得最大的助力。
DataTrek research 的聯合創始人 Nicholas Colas 出，美國 AI 技術「全球應用」中處於主導地位，這將使得標普 500 指數在未來十年的平均年報酬率可能超過 10%。
他也認為，在未來十年幾乎不太可能出現一家非美國科技公司崛起並能取代蘋果 (AAPL-US) 、輝達 (NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 和 Meta(META-US) 等美國科技巨頭的情形。
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