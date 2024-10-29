摩根大通：美股未來10年仍主導全球股市 AI是關鍵動能

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-29 16:50

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摩根大通最新圖表預測，美股未來 10 年將繼續主導全球股市，背後最大的推動力就是人工智慧。

市值規模而言，美股現在已經在全球股市中佔據絕對主導地位，而摩根大通 28 日發布的《2025 年長期資本市場假設》中預估，這種情況將持續至至少 2037 年。

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摩根大通預測，直到 2037 年，美股企業在全球股票的佔有率，將從目前的 64% 降至 60%，但仍遠遠跑贏其他市場。

儘管小摩預計中國股市的市值將在未來十年增長，並成為全球第二大股市，但相較於美股市值而言，仍有較大差距。

報告稱，美股市占率將持續領先，歸因為兩大原因：大型科技企業收入增加和利潤率提高。

其次，隨著人工智慧提高企業效率，消除最簡單的工作，最終降低企業成本，美國企業的利潤率應該會普遍被提振。

儘管人工智慧對於企業成長的效益並不僅限於美國企業，但美國作為全球人工智慧浪潮的領導者，確實能從中獲得最大的助力。