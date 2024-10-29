AI晶片再下一城！SK海力士傳獲特斯拉7.25億美元大單

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-29 13:23

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韓媒引述知情者消息報導，SK 海力士正與特斯拉 (TSLA-US) 洽談金額高達 1 兆韓元（約 7.25 億美元）企業級固態硬碟（eSSD）大訂單， eSSD 是與高頻寬記憶體 (HBM) 晶片一起構成 AI 晶片的核心元件。

SK 海力士旗下 NAND 型快閃記憶體開發子公司 Solidigm 表示，與 HDD 相比，eSSD 可在五年內將電力成本節省五分之一，總成本降低 46%。Solidigm 開發了業界最高容量 60TB 的 eSSD，已供應給多家大型科技公司。

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特斯拉為了加速推出「全自動駕駛」（FSD），每年投資 100 億美元打造其 AI 超級電腦 Dojo，因此需要像 eSSD 這種速度快和超大容量的硬碟來提升 Dojo 的運作效能，以訓練其 FSD 神經網絡。

Dojo 旨在訓練其「全自動駕駛」神經網絡，該網絡將應用於特斯拉的電動車、機器人計程車和人形機器人，實現自主運作。

微軟、Meta 及亞馬遜等科技巨頭皆積極發展 AI，讓 eSSD 需求持續飆增。調研機構 TrendForce 資料指出，全球第三季 eSSD 銷售額達 69 億美元，較首季 38 億美元幾乎成長 1 倍。預測 2027 年全球市場規模成長至約 200 億美元。

SK 海力士表示，eSSD 銷售額佔第三季其 NAND 總銷售額的 60% 以上，較上一季成長 20%，比去年同期成長 430%。