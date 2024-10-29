〈Arm科技論壇〉聯發科：AI將帶動質變 Arm是重要夥伴
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-29 18:58
安謀 (ARM-US) 今 (29) 日舉辦 Arm Tech Symposia 2024，聯發科 (2454-TW) 無線通信事業部副總經理陳一強受邀出席指出，AI 市場未來將帶來量到質的轉變，AI 創新可望加速換機週期，聯發科有信心能夠維持在 AI 行動平台的領先地位，也強調 Arm 是公司重要的合作夥伴。
陳一強今日應邀出席台北場 Arm 科技論壇，與 Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey 對談，分享聯發科的 AI 策略、創新願景以及與 Arm 的合作夥伴關係。
陳一強說，聯發科不論是過去的分析式 AI，現階段的生成式 AI 到未來的 AI 都積極開發，預期行動平台就是 AI 創新的最佳平台，因其有最長的使用時間與最廣泛的生態系，會善用公司 SoC 能力，加強與夥伴共同開發。
陳一強認為，最關鍵的是要善用 AI 邊緣裝置，最新的天璣 9400 就帶有 AI 功能，提供消費者全新體驗，包括移除照片中的物體、100 倍的變焦攝影，同時降噪等，甚至在遊戲中有教練。
展望未來，陳一強認為，聯發科正創造更直覺的互動方式，並將 AI 整合到個人助理中，讓介面更聰明，具備理解使用者意圖，甚至在沒有使用者介入下進行自主行動，從聰明變成智慧，預期新一代的智慧型手機會徹底改變以觸控為中心的設計體驗。
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