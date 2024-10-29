〈Arm科技論壇〉聯發科：AI將帶動質變 Arm是重要夥伴

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-29 18:58

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安謀 (ARM-US) 今 (29) 日舉辦 Arm Tech Symposia 2024，聯發科 (2454-TW) 無線通信事業部副總經理陳一強受邀出席指出，AI 市場未來將帶來量到質的轉變，AI 創新可望加速換機週期，聯發科有信心能夠維持在 AI 行動平台的領先地位，也強調 Arm 是公司重要的合作夥伴。

陳一強今日應邀出席台北場 Arm 科技論壇，與 Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey 對談，分享聯發科的 AI 策略、創新願景以及與 Arm 的合作夥伴關係。

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陳一強說，聯發科不論是過去的分析式 AI，現階段的生成式 AI 到未來的 AI 都積極開發，預期行動平台就是 AI 創新的最佳平台，因其有最長的使用時間與最廣泛的生態系，會善用公司 SoC 能力，加強與夥伴共同開發。

陳一強認為，最關鍵的是要善用 AI 邊緣裝置，最新的天璣 9400 就帶有 AI 功能，提供消費者全新體驗，包括移除照片中的物體、100 倍的變焦攝影，同時降噪等，甚至在遊戲中有教練。