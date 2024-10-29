宏碁子公司安圖斯推支援AMD GPU新版AI平台 已獲成大等校導入

安圖斯科技總經理李占傑表示，生成式 AI 正以前所未有的速度推動創新，新版平台不僅整合更多元的硬體 AI 加速器，還透過 Harbor 容器管理技術實現更靈活的運算資源管理，有助降低開發成本。

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在應用實例方面，國立成功大學已導入該平台執行「精準運動科學研究專案」，支援人與球的追蹤及 3D 重現功能；勞動部勞動力發展署則在中台灣地區的 AI 課程中採用，近期更拓展至東南亞教育市場。