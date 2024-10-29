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宏碁子公司安圖斯推支援AMD GPU新版AI平台 已獲成大等校導入

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-29 11:25

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宏碁子公司安圖斯推支援AMD GPU新版AI平台 已獲成大等校導入。(圖：shutterstock)

宏碁子公司安圖斯科技日前推出新版 Altos aiWorks 4.1 人工智慧運算平台，新增支援 AMD ROCm(AMD-US) 擴展 GPU 選項，強化 AI 開發效能，目前已成功導入多所學校及公部門。

安圖斯科技總經理李占傑表示，生成式 AI 正以前所未有的速度推動創新，新版平台不僅整合更多元的硬體 AI 加速器，還透過 Harbor 容器管理技術實現更靈活的運算資源管理，有助降低開發成本。


aiWorks 4.1 延續前代整合 NVIDIA Nemo 的優異 AI 運算能力，新版本加入 SSL 加密技術，強化網頁操作安全性，並透過 Harbor 平台提供高效的 Docker 容器管理方案，簡化部署與維護工作。

在應用實例方面，國立成功大學已導入該平台執行「精準運動科學研究專案」，支援人與球的追蹤及 3D 重現功能；勞動部勞動力發展署則在中台灣地區的 AI 課程中採用，近期更拓展至東南亞教育市場。

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