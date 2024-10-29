降息與美大選結束激勵！分析師：明年陸企赴香港及美國上市數量將有所增加

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-29 14:47

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中國自駕公司文遠知行 (WRD-US) 上週五 (25 日) 在那斯達克成功掛牌，無人駕駛計程車業者小馬智行本月稍早也提交在那斯達克上市的文件，分析師最新預估，一些中概股今年高調上市提高市場樂觀情緒，中國企業在美國及香港的上市數量將在明年增加。

自 2021 年夏季滴滴 IPO 以來，很少有中國大企業在紐約上市，美國和中國監管機構也加強審查，滴滴也因此被迫暫停新用戶註冊，不到一年就在美股下市，此後中國企業赴美 IPO 數量也因為地緣政治和市場變化大幅減少。

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Morrison Foerster 私募股權業務全球聯席主席 Marcia Ellis 表示，在經過多年的低迷時期後，市場普遍預估 IPO 市場將在明年復甦，主要因為降息以及美國總統大選結束。「雖然市場對美中之間的監管問題仍有一些擔憂，但實際上許多具體問題已經得到解決。由於在中國上市困難以及股東要求迅速退出的壓力，中國公司對於在香港或紐約上市越來越感興趣。」

Ellis 說：「地緣政治緊張局勢使香港成為首選市場，但美國資本市場的深度和廣度仍讓許多公司認真考慮，尤其是那些專注於先進技術且尚未獲利的公司，他們有時認為自家故事將更容易受到美國投資人歡迎。」

根據安永 (EY) 數據，自 2023 年以來，美股 IPO 中超過一半來自外國公司，創 20 年新高。吉利支持的中國電動車廠極氪(ZK-US) 和中資企業 Amer Sports(AS-US) 今年稍早在美上市。中國電動卡車製造商 Windrose 也打算明年上半年赴美 IPO，並於明年稍晚在歐洲雙重上市。

另據港交所資料，今年迄今已有 42 家公司在港股上市，截至 9 月 30 日，共有 96 家 IPO 申請正在等待上市或正在處理中。中國 AI 和汽車晶片開發商地平線和國營瓶裝水公司華潤飲料上周完成在港股上市。

根據追蹤全球 IPO 的 Renaissance Capital，中國快遞巨頭順豐速運打算下個月在港股 IPO，中國汽車製造商奇瑞則計畫於明年赴港上市。