憂開源AI遭陸利用！矽谷創投大老：擁有AI的人類未來將是光明的 GDP成長率將遠超5%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-29 11:55

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每年新創圈眾所矚目的國際盛會「TechCrunch Disrupt 2024」周一 (28 日) 在舊金山登場，多位科技界重量級人士與會，昇陽電腦創辦人、知名創投人士 Vinod Khosla 在會上最新預測，受惠於 AI 出現，未來人類對工作的需求將幾乎完全消失，擁有 AI 的人類未來將是光明的。

Khosla 在跟《TechCrunch》主編 Connie Loizos 對談時說，「幾乎所有專業知識，無論是初級保健醫生、心理健康治療師、腫瘤學家、結構工程師還是會計師，都可以接近免費」，並認為未來免費勞動力將大量存在，GDP 成長率將從 2% 提高到遠遠超過 5%。

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由於許多人擔心 AI 可能對社會有害，Khosla 最近寫了一篇名為《人工智慧：反烏托邦還是烏托邦？(AI: Dystopia or Utopia?)》，並在會上回顧這篇 1 萬 3150 字文章的一些要點。

儘管 Khosla 很樂觀，但也承認 AI 的潛在風險，有知覺的 AI 恐嘗試殺死人類，AI 的安全必須得到解決，即使他強烈反對日前已遭否決的加州人工智慧法案 SB 1047。

不過，Khosla 最擔心的是美國競爭對手對 AI 的使用。

過去幾個月以來，他一直主張反對開源 AI，理由是擔心它可能被中國利用。

Khosla 表示，除擔心對手可能將 AI 武器化外，這項技術最終可能會導致收入不均加劇。

支持全民基本收入與收入再分配的 Khosla 說：「資本主義往往會集中財富，因此我們必須制定政策來實現財富均等，以便每個人都受益。」

早在 AI 熱潮掀起前，這位創投家就一直看好 AI。Khosla 說，他 2018 年投資 ChatGPT 母公司 OpenAI「是一個很容易做出的決定」，儘管當時 OpenAI 正在構建的內容仍有些模糊。