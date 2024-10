〈Arm科技論壇〉先進封裝是未來關鍵 台灣在供應鏈角色更重要

安謀 (ARM-US) 今 (29) 日舉辦 Arm Tech Symposia 2024,Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey 表示,AI 需求讓市場望而生畏,公司正積極與生態系合作,也改編 Google 名言強調「Package is the new motherboard.」,台灣在先進封裝領域將扮演重要角色。