〈Arm科技論壇〉先進封裝是未來關鍵 台灣在供應鏈角色更重要

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-29 12:05

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安謀 (ARM-US) 今 (29) 日舉辦 Arm Tech Symposia 2024，Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey 表示，AI 需求讓市場望而生畏，公司正積極與生態系合作，也改編 Google 名言強調「Package is the new motherboard.」，台灣在先進封裝領域將扮演重要角色。

Arm 北美業務副總裁曾志光表示，Arm Tech Symposia 在台灣舉辦近 20 年，一直被視為科技界最重要的活動之一。Arm 做為運算平台公司，致力將 AI 推向每個角落，並攜手合作夥伴釋放 Al 的潛力，為世界帶來嶄新的體驗。

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Chris Bergey 指出，此次活動報名人數共增加 40%，尤其在此次針對開發者也開設工作坊，開發者觀眾人數更增加 52%，且隨著 OEM 廠商意識到晶片的重要性，陸續投入自製晶片，OEM 參與家數也增加 27%。

展望後市，Chris Bergey 認為，AI 是具有豐富潛力也是有生以來最重要的科技，AI 可以進行臉部解鎖、圖片去背等，迎來第一次大爆炸，感受到運算單元的智慧讓使用者體驗更加豐富，也改變互動方式，現階段也看到多模態、大型語言模型 (LLM) 等蓬勃發展，看到未來的可能性無窮無盡。

Chris Bergey 補充，90% 最先進的晶片都來自台灣，但台灣不是僅製造晶片，在晶片設計、硬體、軟體與框架的領域都為創新提供強大動力，尤其隨著硬體規格複雜性增加，整體供應鏈高度仰賴台灣，因此當談論到 AI 時，已無法個別思考，而是與生態系共同思考，需以解決方案的角度來看，將硬體、軟體與生態系共同合作。