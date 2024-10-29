岱稜擬發CB籌資逾5億元最快11月底完成 將搶攻歐洲市場需求

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 09:53

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真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 發行無擔保可轉換公司債 (CB)，面額爲 5 億元，籌資用途將運用於轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金，今 (29) 日獲金管會申報生效，依時程規劃，此一 CB 發行的籌資案，最快將在 11 月底完成募集。

同時，為了深化歐洲市場版圖，岱稜在今年初也宣布於波蘭成立歐洲子公司，希望將美國市場之成功經驗再次帶往歐洲，為拓展全球佈局正式邁入下一個里程碑。

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岱稜 2024 年第二季營收 7.58 億元，毛利率 41.38%，爲連續 4 季創新高，季增 5.7 個百分點，年增 13.9 個百分點，2024 年第二季單季稅後純益 6528 萬元，季減 24.81%，年增 69.61%，每股純益 0.69 元。岱稜 2024 年上半年營收 14.04 億元，毛利率 38.76，年增 11.59 個百分點，上半年稅後純益 1.52 億元，年增 1.31 倍，每股純益 1.62 元，創 10 年同期次高。

由岱稜近期營收表現可看見北美市場佈局持續發酵的成果，其中，受惠於產品銷售組合持續優化、外銷匯率助攻及訂單回溫生產稼動率拉升，使第二季毛利率及營業利益率表現優異，但環保事件空污費估列使業外支出大幅增加，因而衝擊第二季獲利表現。