傳Meta自研AI搜尋引擎 減少對Google和微軟依賴

根據報導，Meta 自研搜尋引擎將用在自家聊天機器人 Meta AI 上，透過搜尋線上關鍵訊息回覆用戶的問題。據了解，目前 Meta AI 依賴 Google、必應搜尋引擎替用戶提供新聞、股票和體育方面的答案。Meta AI 是該公司在 WhatsApp、Instagram 和 Facebook 上的聊天機器人。