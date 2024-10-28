傳Meta自研AI搜尋引擎 減少對Google和微軟依賴
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-28 23:47
根據《The Information》周一 (28 日) 援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 正在開發一款基於人工智慧 (AI) 的搜尋引擎，以減少對 Alphabet 旗下 Google 和微軟麾下必應 (Bing) 的依賴。
根據報導，Meta 自研搜尋引擎將用在自家聊天機器人 Meta AI 上，透過搜尋線上關鍵訊息回覆用戶的問題。據了解，目前 Meta AI 依賴 Google、必應搜尋引擎替用戶提供新聞、股票和體育方面的答案。Meta AI 是該公司在 WhatsApp、Instagram 和 Facebook 上的聊天機器人。
對於上述報導，Meta(META-US) 沒有回應置評請求，該股周一早盤股價上漲 0.46%，每股暫報 575.91 美元；Google(GOOGL-US) 股價受消息影響一度下跌，不過截稿前上漲 0.91%，每股暫報 166.77 美元。
人工智慧搜尋引擎領域正在升溫，ChatGPT 製造商 OpenAI、Google 和微軟 (MSFT-US) 都在爭奪快速發展的市場的主導地位。
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