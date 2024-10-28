〈財報前瞻〉Alphabet第三季營收成長恐放緩 競爭對手步步進逼核心業務

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-28 22:50

‌



搜尋引擎巨擘 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 將於周二 (29 日) 美股盤後公布第三季財報，由於來自新興對手競爭激烈，核心 Google 搜尋業務承壓、YouTube 廣告支出也可能不樂觀，該季營收恐怕創下 4 個季以來最慢成長。

根據 Visible Alpha 的數據，分析師預估 Google 搜尋和其他相關收入第三季將成長 11.6%，低於第二季 13.8% 的增幅。

‌



另據 LSEG 編制的分析師預估，Alphabet 第三季的營收預料成長 12.6% 至 863.1 億美元，低於第二季 13.6% 的增幅。

與此同時，一些行銷人員將支出轉向廣告支援的串流服務 (如亞馬遜 Prime Video)，預估 YouTube 也會受到影響，其營收可能成長 11.5%，低於第二季的增幅 13%。儘管成長放緩，但 Truist 分析師預估，YouTube(尤其是 YouTube TV) 將受惠第三季政治廣告支出的增加。

值得注意的是，Google 雲端 (Google Cloud) 是一個亮點，預估營收成長將達到 29.2%，創下 7 季以來的最大增幅，因為客戶增加對其人工智慧 (AI) 服務的支出，包括 Vertex AI，該平台讓企業能使用 Google 的語言模型，也可以開發自己客製化模型。

MoffettNathanson 分析師表示：「像 Perplexity 和 ChatGPT 這樣的新面孔正在籌集數十億美元的資金，前提是搜尋現在可以被顛覆；Google 一直被視為行動遲緩、毫無準備......。」

不只如此，Alphabet 還面臨來自監管機構壓力，美國當局正在考慮分拆 Google，以解決其所謂的 Google 在線上搜尋領域「非法壟斷」的擔憂。

這些分析師表示，在未來一年裡，這些負面言論中的一些將很難被推翻。他們還預估 Google 在美國保持其在蘋果和安卓 (Android) 手機上的獨家搜尋優勢的能力將發生重大變化。

廣告市場遭新興競爭對手瓜分

研究公司 eMarketer 本月稍早公布的一份報告給投資人敲響警鐘。報告稱，明年 Google 在美國搜尋廣告收入中的占比將至少是 18 年來首次降至 50% 以下。

另一方面，亞馬遜明年在美國的搜尋廣告收入占比料將成長到 24%，而亞馬遜創始人貝佐斯投資的 Perplexity AI 等 AI 競爭對手也在從 Google 手上搶食廣告收入。

目前 Google 正在努力提高其工具的有效性，已經開始在 AI 生成的摘要中顯示廣告，並開始將其放在搜尋結果最前面。分析師認為，此舉可能有助於避免競爭。

在截至 9 月的 3 個月裡，Alphabet 的股價下跌了近 9%，這是自 2022 年第三季以來的最大季度跌幅，不過今年迄今為止上漲了 17%。

Alphabet 今年 7 月曾警告，今年資本支出仍將居高不下，因為該公司投資 AI 以追趕競爭對手。Google 的雲端運算同行也表示將增加資本支出，因為它們急於用 AI 來強化自己的產品。亞馬遜的雲端業務收入在 9 月當季可能成長 19.3%，而微軟 (MSFT-US) 的雲端業務收入預料成長 11% 左右。

新財務長上任 聚焦成本控制

除此之外，第三季季也是 Anat Ashkenazi 接替波拉特 (Ruth Porat) 出任 Alphabet 財務長以來的第一季。投資人將聚焦她如何如何控制其他成本。