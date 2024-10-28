〈陸股盤後〉中國工業利潤下降 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-28 16:30

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中國 A 股市場三大指數周一（28 日）收盤漲跌互見，受有效需求不足、工業品價格下降、今年 8 月以來同期基期明顯抬高等因素影響，前三季度規模以上工業企業利潤下降。

滬指周一收盤漲 0.68% 報 3,322.2 點，深證成指漲 0.62% 報 10,685.89 點，創業板指跌 0.44% 報 2,229.12 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9046 兆元。

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鋼鐵、農業、房地產類股大幅走高，環保、零售、食品飲料、釀酒、醫藥族群上揚。

中國國家統計局周日公布的數據顯示，1～9 月份，全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣 5.2281 兆元，較去年同期下降 3.5%。其中受去年同期高基期等因素影響，9 月規模以上工業企業利潤銳減 27.1%，降幅大於 8 月的 17.8%。

多重因素影響工業企業利潤下降。國家統計局工業司統計師于衛寧指出：

一是從價格看，工業品出廠價格持續低迷，9 月份工業生產者出廠價格指數降幅持續擴大，給企業收入和盈利帶來較大壓力。

二是從收入看，1~9 月份規上工業企業營業收入增長 2.1%，增速較 1～8 月回落 0.3 個百分點。

三是從成本看，企業成本增速比營收增速還快，導致企業毛利下降，對利潤增長支撐不足。此外，今年 8 月份以來同期基期明顯抬高，也給利潤恢復帶來壓力。

工業企業利潤是衡量工廠、礦場和公用事業單位財務情況的關鍵指標，可能會影響他們未來幾個月的投資決策。

財信研究院副院長伍超明表示，預料第 4 季工業利潤修復仍會面臨一些挑戰。去年第 4 季工業利潤增速較第 3 季大幅提高 8.5 個百分點至 16.2%，高基期效應持續給工業利潤修復帶來一些壓力。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，外需不確定性與內需不足，仍會制約工業企業利潤增長。雖然目前存在出口企業「搶出口」現象，但隨著相關徵稅措施落地，或對後續出口產生不利影響。而市場經營主體信心仍有待進一步提振，有效需求不足仍會制約工業企業利潤增長。

中國十四屆全國人大常委會第三十二次委員長會議上周五在北京人民大會堂登場，趙樂際委員長主持會議，決定在 11 月 4 日至 8 日舉行十四屆全國人大常委會第十二次會議。《彭博》指出，屆時投資人將關注全國人大常委會是否會批准任何財政刺激措施，以振興國內經濟。

中美經濟工作組上周五召開第六次會議，中方向美方表示，一攬子增量政策的規模較大，具體安排預定 11 月通過法定程序後，予以公布。