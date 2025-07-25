鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-25 16:30

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中國 A 股三大指數今 (25) 日集體震盪走弱，上證指數(SSEC) 終止連 7 日漲勢，失守 3600 點大關，因投資人態度在中美兩國下周貿易談判前夕轉趨謹慎，部分資金退場觀望。

〈陸股盤後〉美中關稅談判前市場態度轉趨謹慎 滬指失守3600點 連七紅終止（圖：Shutterstock）

滬指今日收黑 0.33% 至 3593.66 點，深證成指 (SZI) 收低 0.22% 至 11168.14 點，創業板指收跌 0.23% 至 2340.06 點，滬深北三市成交額人民幣 1.81555 兆元，北方稀土成交額居首，為 156.06 億元，其次是中國電建、東方財富、西藏天路、包鋼股份，成交額分別為 155.76 億元、113.91 億元、93.37 億元、83.86 億元。

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大盤方面，雅下水電、多元金融與可控核融合類股跌幅居前，華新水泥、中設股份、蘇博特盤中跌停，海南自貿區板塊集體走弱，神農種業、欣龍控股、海南瑞澤跌幅居前，白酒股同樣表現不佳，古井貢酒、山西汾酒、瀘州老窖紛紛下挫。

至於上漲族群，光刻機、半導體、AI 應用、醫療器材、雲端運算漲幅居前，因賽集團、大恆科技、漢王科技等股亮燈漲停，張江高科、阿石創漲停，寒武紀也大漲逾 12%。

申萬宏源認為，市場上升趨勢保持良好，沒有發生變化，國金證券亦稱近期指數量價齊升，主流類股運行明顯，創新藥、稀土、算力等前期明顯發力，但近兩天隨著指數震蕩上漲，低位階個股補漲，帶動指數走升，投資人近期追高宜謹慎，繼續輕指數、重個股。

德訊證券表示，近期 A 股指數持續穩健上行，展現價漲量增的良性形式，但滬指 3600 點上方仍面臨重要技術性壓力位，熱門族群獲利回吐壓力顯現，多空分岐有所加大，短期指數震蕩難免。