鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-14 09:00

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中國股市上周延續放量上攻態勢，日均成交額逼近 1.5 兆元 (人民幣，下同)，滬指在後半周連兩日站穩 3500 點大關，超過 4000 檔個股收漲，主要股指全線飄紅，自 6 月 23 日啟動的本輪行情既可視為自 4 月 7 日開啟的反彈延續，亦可解讀為指數重返箱型區間後的突破動作。

滬指連兩日收在3500點之上 A股本周將怎麼走？專家：類股輪動恐加速（圖：Shutterstock）

從資金面看，銀行股持續擔當領漲主力，保險、證券、多元金融及地產類股輪番助攻，但上周五銀行類股創高拉回，拉出下影線的同時帶動滬指留下較長上影線，這一走勢與 6 月 27 日當周高度相似，為上攻埋下下伏筆。

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考量到近期市場特徵，銀行類的強勢表現無疑是指數上攻的核心引擎，但值得注意的是，即便在銀行類股休整的 6 月 30 日，全 A 股平均股價仍走出光頭陽線，印證了當前行情並非銀行股的「獨角戲」。

根據 Wind 數據，大型股與小型股雖存在此消彼長的動態平衡，但共同推動大盤上攻。目前成交額前五大產業的交易佔比遠低於 2 月水準，說明市場並非「單騎闖關」的極端結構牛市，而是呈現「眾樂樂」格局，只是熱點分佈較為分散。

技術面上，A 股三大指數雖維持在均線之上，但滬指日線 KDJ 指標再度向下死亡交叉，並形成階段背離，短期內將考驗 5 日線的支撐力道。

創業板指站上 120 月均線、中證 1000 指數收復 60 月均線的正面訊號，有望為「指數搭台，題材唱戲」的行情演繹創造條件。從

從類股輪動規律來看，上周五 (11 日) 銀行類股午後回落之際，軍工、電力等高位方向已率先出現資金回流，預示下周初短線情緒在經歷分歧釋放後有望迎來修復。00

根據同花順數據，6 月 30 日漲幅居前類股包括軍工裝備、腦機接口、遊戲及光刻機等，而上周累計漲幅前列的族群則分為多元金融、稀土永磁、房地產、中報預增及太陽能設備等領域，這種快速輪動特徵有望在本周延續。

消息面上，多項政策利好為市場注入新預期。中國財政部上周五印發通知，要求保險資金建立三年以上長週期考核機制，基金經理人普遍認為此舉將帶來兆元增量資金，長期有助於改善市場資金結構並鞏固回暖趨勢。

中國工信部也發布《資訊化與工業化融合 2025 年工作重點》，重點部署「AI + 製造」行動，支援企業應用通用大模型、產業大模型及智慧體等技術。

在消費領域，外帶平台補助大戰持續升級，淘寶閃購、美團等平台發放大額優惠券，「免費奶茶」話題衝上熱搜，浙商基金指出，食品飲料行業在消費信心偏弱背景下仍存在結構性亮點。健保目錄調整正式啟動，首次增設商保創新藥目錄，聚焦臨床價值高但超越基本健保定位的藥品。

產業表現方面，智元機器人與宇樹科技中標中國移動 1.24 億元人形機器人代工項目，輝達股價再創歷史新高，市值突破 4 萬億美元，反映 AI 技術從訓練向應用的戰略跳躍。

開源證券認為，A 股在宏觀預期未顯著變化的背景下實現突破，反映出風險偏好強勁修復，資金容納力增強與主題活化成為行情主要驅動力。

東吳證券策略週報則強調聚焦結構性景氣方向，結合年中財報表現，建議關注上游工業金屬與小金屬、中游風電及出海方向的摩托車與逆變器、軍工訂單兌現預期、下游國補消費與創新藥、金融地產非銀行類股，以及 TMT 領域的海外算力供應鏈、記憶體晶片和遊戲方向。