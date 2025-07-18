鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-18 16:31

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中國 A 股三大指數周五 (18 日) 齊步走漲，上證指數(SSEC) 連二日收漲，並創下今年收盤新高紀錄，創業板指盤中亦突破今年 2 月高點，一度漲高至 2296.91 點，創 2024 年 12 月 12 日以來新高，

〈陸股盤後〉稀土永磁族群領漲 滬指創今年收盤新高 創業板亦收近八個月高

滬指周五收高 0.5% 至 3534.48 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.37% 至 10913.84 點，創業板收高 0.34% 至 2277.15 點，滬深兩市成交額人民幣 1.57 兆元，較前一交易日增加 317 億元。

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大盤方面，稀土永磁題材股大漲，鋰礦、固態電池、DeepSeek、光刻機題材活躍，久吾高科、東方鋯業、北方稀土等多股漲停，華新環保漲超 15%，海星股份、東方鋯業跟盛新鋰能等亦都亮燈。

下跌族群方面，穩定幣、太陽能光電、高速銅連接、遊戲類股走弱，冰川網路跌超 4%，愷英網路、巨人網路跌超 3%。

消息面上，《中國新聞網》報導，周四 (17 日) 從中國地質大學 (武漢) 獲悉，該校聯合內蒙古自治區地質調查研究院，在內蒙古白雲鄂博礦床主礦礦段的礦體中部，發現一種新稀土礦物，命名為「釹黃河礦」。據悉，日前「釹黃河礦」命名獲得國際礦物學協會新礦物命名及分類委員會全票批准通過。

此外，近期多家稀土永磁概念上市公司半年報業績大幅預增，其中北方稀土預估上半年凈利將年增 1883% 至 2015%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2600 檔股票上漲，2567 檔下跌，平盤有 248 檔股票。另據大智慧 VIP 數據，滬深北三市共 67 檔股票漲幅在 9% 以上，3 檔股票跌幅在 9% 以上。

Choice 統計數據也顯示，若不含上市新股，A 股今日共有 51 檔個股漲停，3 檔個股跌停。從所屬行業來看，漲停個股主要集中在化工、有色金屬、計算機、機械設備、環保等行業。

中信建投認為，中國經濟企穩加上降准降息釋放流動性，若聯準會 (Fed) 下半年降息將進一步改善海外流動性，提振 A 股與港股市場活躍度，非銀金融類股作為資本市場核心參與者直接受益。政策方面，證券業新規則有望為券商多項業務帶來營收增長，險資長週期考核政策釋放投資收益彈性改善估值，資管產品帶動權益市場，三大政策重塑行業生態並夯實基本面。

湘財證券預估，本月 A 股將呈小幅震蕩上行態勢，最確定的是長期資金發力方向紅利，尤其是銀行、保險族群，彈性較大的是科技，在低利率大環境中，國家打通一級市場運行堵點，將促進科技族群加速發展，在二級市場將有所表現，而消費領域則可能表現分化，建議關注有基本面支撐的類股。