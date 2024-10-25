日月光海域守護計畫獲資誠金獎肯定 攜手潛水業者培育150位環保尖兵

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-25 17:54

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半導體封測廠日月光 (2311-TW) 推動「日月光海域守護計畫」成效卓著，近日榮獲 2024 年第八屆資誠永續影響力獎金獎肯定，該計畫自 2021 年啟動以來，已培育超過 150 位專業潛水員，累計舉辦逾 140 場淨海活動。

日月光表示，海域守護計畫主要聚焦於海底廢棄物清除，計畫與全台 6 間潛店合作，開設專業「生態潛水員培訓班」，不僅訓練時間較一般潛水證照更長，更加入生態保育知識，確保執行淨海時不會破壞珊瑚等海洋生態。

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在實際成效方面，該計畫已吸引超過千人次參與淨海活動，並成功復育 540 株珊瑚、清潔 270 座珊瑚磚，為海洋生態保育做出具體貢獻。此專案同時呼應聯合國永續發展目標中的海洋保育（SDG14）及夥伴合作（SDG17）。