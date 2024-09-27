日月光1.5億元認購元隆私募股 元隆董座改由潘士華出任

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-27 18:37

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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (27) 日代子公司福雷電子公告，因應長期投資與加深合作關係，斥資近 1.5 億元認購元隆電子私募普通股 1,191 萬 4,217 股，每股價格 12.59 元，整體集團持股比為 55.78%；元隆董事長也改由日月光法人代表潘士華出任。

日月光投控指出，此次交易完成後，旗下福雷將持有元隆 5,941 萬 4,217 股，持股比 48.92%，日月光則持有 832 萬 7,113 股，持股比 6.86%，兩家子公司合計持有元隆 6,774 萬 1,330 股，累計持股比 55.78%。

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元隆也在今日公告，原董事長榮大投資代表人陳清忠因個人職務繁忙，因此辭任公司董事長一職，並由董事會推選潘士華為董事長，任期與本屆董事會任期一致，元隆總經理陳弘元也新任副董事長。