日月光與成大深化合作 打破地域界線前往馬國攬才

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-13 17:13

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日月光指出，此次簽約標誌著成大與公司進一步將人才培育合作延伸至台灣境外，打破地域界限。簽約儀式於馬來西亞檳城舉行，由成大校長沈孟儒及日月光副總阮筠晴與副總朱文忠代表簽約。

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沈孟儒表示，日月光與成大在推動科研發展和人才培育方面合作無間，多年來進行產學合作案，涵蓋封裝技術、智慧製造、環境工程等不同領域，同時捐助成大成立「日月光講座」，肯定半導體領域的優秀學者，而在培育國際人才的想法上也有志一同，尤其成大外籍生以馬來西亞同學最多，為臺灣要致力培養的人才。

沈孟儒強調，教育是要幫學生準備未來的能力還有未來的機會，馬來西亞學生相當優秀，很鼓勵他們未來也為臺灣產業貢獻心力。日月光在製程整合、汙水處理等世界聞名，也是成功大學長期產學合作的夥伴對象，今日能在海外基地與日月光建構更為成熟的合作機制，這是成大的光榮。

阮筠晴表示，日月光邁入 40 周年，持續在國際半導體扮演重要角色，今日與成大簽署國際人才培育合作備忘錄，成功大學有堅強的師資陣容、豐富的教學資源，在世界大學排名中有卓越表現，並與歐美亞太區多所大學、研究機構簽訂學術交流合作協議，成大辦學獲得國際肯定，日月光感謝成大教學團隊的長期互助合作，未來將共同致力於科技創新與國際人才的培育。

朱文忠指出，半導體需要優秀的科技創新人才，成功大學教學資源聞名國際，培育大量精英在各行各界均有傑出表現，很多成大畢業生已於日月光在職有優異表現，希望透過本次合作，為社會培育更多人才進入半導體產業貢獻心力。

成大與日月光多年來維持緊密的合作關係，結合雙方之研發能力及業界實務經驗與資源，在不同面向共同推動半導體研究發展。日月光捐助成大設立「日月光講座」，表揚在半導體封裝相關領域研究卓越的學者。雙方在 2012 年簽訂產學合作意向書，攜手推展多項產學合作案，涵蓋封裝技術、智慧製造、材料科學與矽光子等多個半導體領域。

在培育新世代人才方面，雙方同樣不遺餘力，曾合作辦理講座、參訪、實習及徵才說明會等不同種類之職涯規畫活動，輔導成大國際生確立發展志向，協助畢業就業順利橋接。