日月光擴充CoWoS產能 高雄K28廠2026年完工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 19:29

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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光今 (9) 日舉辦 K28 新廠動土典禮，預計 2026 年完工，將擴充先進封測如 CoWoS 產能，預計增加近 900 個就業機會。

日月光投控今日也公布 9 月營收 555.79 億元，創下近一年來新高，月增 5.01%，年增 3.82%，第三季營收 1601.05 億元，季增 14.17%，年增 3.85%，累計前三季營收 4331.46 億元，年增 2.8%。

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日月光長期深耕台灣，隨著台灣半導體產業成為全球科技供應鏈的領頭羊，高雄在半導體、科技產業扮演核心角色，日月光為深耕前瞻技術及深化封測產業發展，持續增進台廠競爭力，於高雄市大社區新建 K28。

今日典禮會場眾多大咖雲集，包括經濟部產業園區管理局局長楊伯耕、高雄市政府副秘書長王啟川、高雄市政府經濟發展局副局長王宏榮、高雄市環境保護局副局長黃世宏、高雄市議會議員張勝富、金屬工業研究發展中心副處長趙家緯、高雄市大社區公所區長王瑞麟、高雄市政府警察局仁武分局大社分駐所所長黃盟樹、高雄市大社區三奶里里長許丁春、高雄市大社區大社里里長林英陸、宏璟建設副總經理姚建華、張強建築師事務所建築師張強、日月光高雄廠總經理羅瑞榮以及日月光代表均親臨現場，共同參與動土大典。

日月光高雄廠總經理羅瑞榮表示，公司為滿足先進封裝製程 (CoWoS) 的晶圓、終端測試需求，於面積約 2 公頃的大社基地興建 K27、K28 廠房，K27 已於 2023 年啟用，今日動土的 K28 由日月光提供所持有大社土地，宏璟建設提供資金合建廠房，K28 預計興建地上 7 樓、地下 1 樓廠房建築，以低碳建材蓋廠、購置節能高效率廠務設備、建置太陽能電板蓄積綠電，啟動微振建築整體性評估，蓋建黃金級綠建築爭取認證，符合低碳、綠色、高效運轉廠房成為環保永續建築的重要指標。

高雄市政府依行政院核定「工業區更新立體化發展方案」，日月光 K28 為高雄申請核准的第一案，藉由容積獎勵的方式加強土地使用坪效，使土地價值最大化；K28 設置空橋與 K27 連接，同高相互支援，透過天車與自動化系統，產線跨棟跨樓層自動化搬運設計提升作業效率，自動化的智慧工廠有效提升員工工作效益，工程師人才需求所占比例極高，為求職市場帶來就業機會，許專業人才一個未來。

日月光在半導體產業以豐富產業經驗掌握科技趨勢，40 年來展現強大科技實力與創新能力，隨著自動化系統普及，智慧製造優化生產流程，轉型過程中精密製造的需求至關重要，設備對於微振的敏感性也隨之提高，K28 啟動微振建築整體評估，為先進製程水準提供了前所未有的解決方案，成為日月光首棟結構抗微振設計，更將提高產線效率及提供高質量產品。

經濟部產業園區管理局局長楊伯耕表示，政府全力推動國家經濟發展，半導體產業在高雄蓬勃發展，日月光以半導體封測供應鏈永續發展為宗旨，不僅專注半導體封測本業，更鏈結公司優勢推動綠色供應鏈，攜手上下游夥伴帶動技術升級，在經濟、環境、社會面向精益求精，涵蓋層面廣泛多元，成為半導體 S 廊帶關鍵領航者，這正是台灣企業的潛力，使高雄在 AI 世代的影響力更上一層樓。

高雄市政府副秘書長王啟川指出，市府致力打造智慧、創新、開放的產業環境，吸引全球頂尖企業投資設廠，串聯原有日月光封測廠，加速形塑「高雄半導體產業 S 廊帶」。日月光半導體為高雄的先進晶圓級封裝廠，去 (2023) 年獲選世界經濟論全球燈塔工廠 (GLN)，整合工業 4.0 優化生產效率，利用 AI 人工智慧技術提升製程良率，並榮獲「TCSA 台灣企業永續獎」於 2023 年拿下製造業「台灣十大永續典範企業獎」，顯示日月光深耕「永續」議題的成果獲得高度矚目與肯定。欣見日月光 K28 廠的興建，將進一步提升高雄在先進封裝製程 (CoWoS)、人工智慧晶片高效能運算及散熱需求等領域的競爭力，為高雄先進科技產業發展注入新的活力。