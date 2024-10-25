美投資級債「破盤價」 法人：把握降息初期逢低入手時機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-25 11:03

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這波聯準會降息後美債價格雖然有所回升，但現在仍低於長期平均價，保德信指出，目前的美國投資級債價格僅有 93.36 元，距離歷史均值 103.13 元仍有一段上漲空間，眼見降息趨勢持續，債券價格可望走升，現在正是進場撿便宜的好時機。

PGIM 保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，美國投資級債大多為大型企業所發行的債券，因此基本面相對穩定，信用前景亦佳，然而其價格卻因 2022 年以來聯準會暴力升息而大幅下滑，甚至一度出現 84.03 元的低價，跌幅逾 20%，儘管在今年聯準會 9 月降息後價格出現反彈，但最新價格 93 元仍舊低於過去 20 年平均，堪稱投資級債的「破盤價」。

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從數據來看，美國投資級債基本面持續好轉，黃相慈分析，根據 JPMorgan 統計，美國投資級債信評上調與下調的比率，在今年上半年達到創紀錄的 5.2 倍，第二季有 1940 億美元的美國投資級債被調升信評，同期間，僅有 140 億美元的債券被下調評級，顯示整體信評表現相對正向。

黃相慈認為，美國經濟軟著陸是基本預期情境，穩健的企業基本面，搭配通膨放緩及未來寬鬆的貨幣政策，有利債市投資情緒，配合目前美國投資級債強勁的技術面，包括資金持續流入，以及第四季淨發行量下降等，預期至年底前多數時間利差將維持在窄幅區間內整理。