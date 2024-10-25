邁向全員AI！合庫推動「AI賦能策略共識營」培訓金融科技人才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-25 13:41

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合作金庫銀行長期致力於人才培育與創新，2023 年打造數位行銷團隊，2024 年建立生成式 AI-POC 菁英小組，且自 2021 年起連續獲得台灣企業永續獎 (TCSA) 永續單項績效的創新成長領袖獎。著眼人才於永續發展是核心競爭力的重要一環，合庫於 23 日舉辦今年度「AI 賦能策略共識營」，持續和全行的經理人溝通，彰顯重視金融科技人才培育的重要性。

為了提升合庫經理人金融科技意識與持續推動數位營運，合庫與金融研訓院設計了三階段演講主軸，首發邀請安侯建業數位長暨執行副總賴偉晏分享「全球 AI 發展趨勢及 AI 認知」，透過深入淺出的全球 AI 趨勢觀察及案例，引導出負責任 AI 及管理 AI 風險的方向；再來則是由台灣微軟公司總經理李倩說明「AI 如何賦能組織，創造營運優勢」，分享微軟發展 AI 的脈絡及想法，詮釋對於未來 AI 的應用方向；最後則由科技報橘社長戴季全講述「AI 時代工作者與組織的價值重新設計」，引導思維變革，進而從實際的案例中說明 AI 所創造的價值以及現況所看到的挑戰。

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合作金庫銀行每年藉由不同的數位金融主題共識營，厚實培育同仁數位力，疫情後為尋求不同的創新方式及新商業模式，更積極於 2023 年開始打造數位行銷團隊，2024 年建立生成式 AI-POC 菁英小組，2025 年更將著手育成生成式 AI 商品設計人員，期透過行內創新文化，培育負責任使用 AI 的員工，更強化數位金融業務的韌性。