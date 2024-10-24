鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至4.39元，預估目標價為76.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.29元上修至4.39元，其中最高估值4.52元，最低估值4.17元，預估目標價為76.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.52(4.3)
|5.05
|5.4
|5.9
|最低值
|4.17(4.17)
|4.56
|4.92
|5.9
|平均值
|4.37(4.26)
|4.82
|5.22
|5.9
|中位數
|4.39(4.29)
|4.83
|5.31
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.69億
|23.36億
|25.13億
|24.92億
|最低值
|20.92億
|21.78億
|22.49億
|24.92億
|平均值
|21.26億
|22.82億
|24.08億
|24.92億
|中位數
|21.24億
|22.90億
|24.22億
|24.92億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.24
|3.00
|3.81
|3.46
|3.46
|營業收入
|16.52億
|16.84億
|19.17億
|19.89億
|19.22億
詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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