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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至4.39元，預估目標價為76.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.29元上修至4.39元，其中最高估值4.52元，最低估值4.17元，預估目標價為76.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.52(4.3)5.055.45.9
最低值4.17(4.17)4.564.925.9
平均值4.37(4.26)4.825.225.9
中位數4.39(4.29)4.835.315.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.69億23.36億25.13億24.92億
最低值20.92億21.78億22.49億24.92億
平均值21.26億22.82億24.08億24.92億
中位數21.24億22.90億24.22億24.92億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.243.003.813.463.46
營業收入16.52億16.84億19.17億19.89億19.22億

詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSEIC

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