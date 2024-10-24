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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為117.72元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.89元，其中最高估值1.33元，最低估值0.17元，預估目標價為117.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.33(1.73)6.8111.947.92
最低值0.17(0.17)4.056.67.92
平均值0.83(0.96)5.258.327.92
中位數0.89(0.91)5.197.567.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值62.79億69.68億79.31億
最低值60.23億62.62億67.35億
平均值61.40億66.30億71.07億
中位數61.12億65.55億69.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.648.4227.0321.06-2.01
營業收入36.75億43.61億105.18億97.01億64.54億

詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWFG

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