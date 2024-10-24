鉅亨速報 - Factset 最新調查：西弗雷澤木業(WFG-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為117.72元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對西弗雷澤木業(WFG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.89元，其中最高估值1.33元，最低估值0.17元，預估目標價為117.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.33(1.73)
|6.81
|11.94
|7.92
|最低值
|0.17(0.17)
|4.05
|6.6
|7.92
|平均值
|0.83(0.96)
|5.25
|8.32
|7.92
|中位數
|0.89(0.91)
|5.19
|7.56
|7.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|62.79億
|69.68億
|79.31億
|最低值
|60.23億
|62.62億
|67.35億
|平均值
|61.40億
|66.30億
|71.07億
|中位數
|61.12億
|65.55億
|69.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.64
|8.42
|27.03
|21.06
|-2.01
|營業收入
|36.75億
|43.61億
|105.18億
|97.01億
|64.54億
詳細資訊請看美股內頁：
西弗雷澤木業(WFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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