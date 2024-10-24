植田和男為升息「天天睡不著」 憂升太慢會有問題

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-24 11:33

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日本央行總裁植田和男暗示未來將繼續升息，並自曝為了思考升息的適當規模與時機，幾乎「天天睡不著」。

植田和男週三 (24 日) 參加國際貨幣基金組織 (IMF) 和世界銀行年會時接受採訪表示，正我在思考未來正常化的總規模應該是多少，以及要如何在各個時間段最合理地分配升息。他還表示，這讓我天天天睡不著（That keeps me awake 24/7）。

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他進一步指出，當存在巨大不確定性時，通常會想要謹慎行事、循序漸進，但問題是，如果以非常漸進式地推進，讓人產生利率將在很長一段時間內保持在低位的預期，可能會導致大量投機部位積累，日後恐怕會成為問題。

植田的言論進一步表明，日本央行正在尋找再次升息的合適時機。

稍早之前，日元兌美元周三一度跌 1.4% 至 153.19，創出 7 月 31 日以來最低水準。雖然植田沒有被直接問及日元走勢，但許多日本央行觀察人士都在密切關注日元，因為這可能會是觸發央行再次提早升息的一個關鍵因素。

調查顯示，53 位日本央行觀察人士幾乎全預測日本央行下周會議部會調整利率，約 53% 的受訪者預計 12 月會升息，而預測 1 月升息的受訪者比率由 19% 升至 32%。