日本財務大臣警告：日元單邊急貶 密切關注投機行為

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-24 14:24

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日本財務財務大臣加藤勝信週四 (24 日) 針對日元走貶提出警告，他認為日元的走貶看起來單邊且快速，將密切關注匯市的發展，包括投機行爲，同時進一步增強緊迫感。

日元兌美元匯率週三一度突破 153，創下近三個月以來新低。這波跌勢又急又猛，使日元摜破了 200 日移動均線 151.38 的關鍵技術價位，分析師稱這為日元進一步下跌打開了大門。

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Monex 外匯交易員 Helen Given 表示，「日元再次走上了危險的道路，尤其考慮到日本央行下週會議升息可能性很低。今年年底前，日圓匯價很有可能會朝 155 關口邁進。」

10 月以來，日元匯率已下跌約 6%，可能創下 2022 年 4 月以來表現最大的單月跌幅。

野村貨幣策略師 Yusuke Miyairi 指出，日元目前似乎正在發揮調節閥的作用，緩解日本宏觀經濟面臨的一切壓力。

他進一步表示，如果日元在本週末的國會改選後進一步走軟，不僅會提高政府干預的可能性，還可能促使日本央行在下週的政策會議上暗示最早可能於 12 月升息。